Травма может помешать Коутиньо покинуть "Виллу"

Полученная в матче против "Эвертона" травма может помешать полузащитнику Филиппе Коутиньо покинуть "Астон Виллу" в это трансферное окно.

В победном для "Виллы" матче против "Эвертона" в воскресенье (4:0) Коутиньо потребовалась обратная замена. Согласно слухам, у Филиппе подозревают травму крестообразных связок колена.



Если эти опасения подтвердятся, "Вилле" едва ли удастся продать Коутиньо, который, как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, вызывает интерес у клубов из Саудовской Аравии и особенно Катара.



Добавим, после назначения Унаи Эмери главным тренером "Виллы" в октябре 2022 31-летний бразилец отметился только двумя появлениями в стартовом составе бирмингемской команды.