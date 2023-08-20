Травма может помешать Коутиньо покинуть "Виллу"
Полученная в матче против "Эвертона" травма может помешать полузащитнику Филиппе Коутиньо покинуть "Астон Виллу" в это трансферное окно.
В победном для "Виллы" матче против "Эвертона" в воскресенье (4:0) Коутиньо потребовалась обратная замена. Согласно слухам, у Филиппе подозревают травму крестообразных связок колена.
Если эти опасения подтвердятся, "Вилле" едва ли удастся продать Коутиньо, который, как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, вызывает интерес у клубов из Саудовской Аравии и особенно Катара.
Добавим, после назначения Унаи Эмери главным тренером "Виллы" в октябре 2022 31-летний бразилец отметился только двумя появлениями в стартовом составе бирмингемской команды.
20.08.2023 21:00
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Они сами не рады, что взяли его, видимо
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Капец непруха у него (((
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