Травма может помешать Коутиньо покинуть "Виллу"

Филиппе Коутиньо Полученная в матче против "Эвертона" травма может помешать полузащитнику Филиппе Коутиньо покинуть "Астон Виллу" в это трансферное окно.

В победном для "Виллы" матче против "Эвертона" в воскресенье (4:0) Коутиньо потребовалась обратная замена. Согласно слухам, у Филиппе подозревают травму крестообразных связок колена.

Если эти опасения подтвердятся, "Вилле" едва ли удастся продать Коутиньо, который, как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, вызывает интерес у клубов из Саудовской Аравии и особенно Катара.

Добавим, после назначения Унаи Эмери главным тренером "Виллы" в октябре 2022 31-летний бразилец отметился только двумя появлениями в стартовом составе бирмингемской команды.


Метки Астон Вилла, Коутиньо, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2023 21:00

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  1. vagifspurs 20.08.2023 21:56 # vagifspurs
    Они сами не рады, что взяли его, видимо

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  2. arsenal-win 20.08.2023 21:42 # arsenal-win
    Капец непруха у него (((

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