"Форест" согласовал покупку Монтиеля

"Ноттингем Форест" согласовал приобретение правого защитника "Севильи" и сборной Аргентины Гонсало Монтиеля.

По информации The Athletic, "Севилья" согласилась отпустить Монтиеля в "Форест" за 11 миллионов евро (9.4 млн. фунтов), и сейчас Гонсало направляется в английский клуб на медобследование.



Монтиель выступает за "Севилью" после своего перехода из "Ривер Плейт" в августе 2021. С тех пор Гонсало сыграл 46 матчей за испанский гранд и забил один гол.



26-летний Монтиель является автором победного для сборной Аргентины пенальти в финале Чемпионата Мира против Франции, повторив этот подвиг за "Севилью" в финале Лиги Европы против "Ромы" в прошлом сезоне.

