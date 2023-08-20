Лапорт согласился перейти в "Аль-Наср"

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт дал свое согласие на переход в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Еще несколько дней назад стало известно, что "Сити" принял предложение "Аль-Насра" о покупке 29-летнего Лапорта. По информации talkSPORT речь идет о сумме в 25.6 млн. фунтов.



А сейчас "Аль-Наср" договорился и с самим Эмериком, которого также связывали с переходом в "Реал" на место травмированного Эдера Милитао.



Отметим, что "Сити" заранее обзавелся заменой Лапорту, купив у "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. "Горожане" с самого начала знали, что Эмерик хочет уйти из-за дефицита игрового времени.



Лапорт выступал за "Сити" после своего перехода из "Атлетика" за 57 млн. фунтов в январе 2018. С тех пор Эмерик пять раз становился чемпионом Премьер-Лиги.