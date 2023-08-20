Гвардиола: "Фоден возвращается на пик формы"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника Фила Фодена после победы 1:0 над "Ньюкаслом".

В субботу вечером "Сити" отпраздновал домашнюю победу над "Ньюкаслом" благодаря единственному голу Хулиана Альвареса, но главные лавры достались Фодену.



Подменяя травмированного Кевина Де Брюйне в роли плеймейкера, Фоден провел блестящий матч и отметился результативной передачей. Гвардиола чувствует, что 23-летний англичанин близок к своей лучшей форме.



"Я много раз говорил, что Фил может играть на всех позициях впереди. Он обладает невероятной способностью действовать между линий. То, как он атакует оборонительные построения соперника, является одной из лучших вещей, что я когда-либо видел".



"Каждое его действие показывает, что он четко знает цель. Ему не нужно два-три касания, чтобы выйти на правильную позицию и угрожать воротам. Ему достаточно одного касания".



"Я знаю, насколько Фил хорош на этой позиции. Я знаю, насколько он хорош в качестве нападающего, на левом фланге или правом фланге. Я рад, потому что чувствую, что он возвращается на пик формы".



"Мы все еще не в своем лучшем состоянии, и нам все еще нужно сделать шаг, но это совершенно нормально для такого рода периода. Сегодня команда показала мне и Премьер-Лиге, что мы готова постараться снова (завоевать титул)", — цитирует Гвардиолу The Independent.