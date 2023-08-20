Почеттино объяснил, почему Силва не получил капитанскую повязку

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино объяснил, почему защитник Тиаго Силва не был назначен капитаном команды.

Проводив Сесара Аспиликуэту в "Атлетико", Почеттино принял решение передать капитанскую повязку 23-летнему Рису Джеймсу, который получил травму в первом же матче в новой роли и теперь пропустит недели.



Многих удивило, что Почеттино проигнорировал опытнейшего Силву, однако Маурисио считает, что Тиагу не нужна повязка на рукаве, чтобы быть капитаном.



"На то есть много причин. Я ориентируюсь не только на настоящее, но и на будущее".



"Это была хорошая ситуация, потому что Рис готов стать капитаном. Думаете, такой умный игрок, как Тиаго, которому 38, почти 39, думает о том, что ему нужна повязка? Он и так капитан, как Рис и Чилуэлл".



"Тебе не нужна повязка, чтобы ощущать себя капитаном. Он тоже капитан, и он поможет Чилуэллу и Рису. Он будет отличным капитаном для клуба", — цитирует Почеттино Evening Standard.