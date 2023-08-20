Фернандеш потребовал извинений за неназначенный против "Тоттенхэма" пенальти

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш потребовал извинений от судейского корпуса за неназначенный в ворота "Тоттенхэма" пенальти.

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Тоттенхэма", хотя этот матч Премьер-Лиги мог сложиться иначе, если бы в первом тайме, когда счет был 0:0, рефери Майкл Оливер отреагировал на попадание мяча в выставленную руку защитника "шпор" Кристиана Ромеро.



Этот инцидент был пересмотрен системой VAR, но в итоге Оливер разрешил продолжить игру, и Фернандешу это кажется ошибкой. Бруну хочет извинений, как в минувший понедельник получил главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил, чей нападающий Саша Калайджич был безнаказанно атакован в штрафной голкипером "Юнайтед" Андре Онана.



"На прошлой неделе они приняли большое для "Юнайтед" решение, не назначив пенальти в матче против них ("Вулверхэмптона")".



"Я хочу посмотреть, что случится на этой неделе, и поступят ли они (рефери) так же, как на прошлой неделе".



"Я хочу посмотреть, придет ли Джон Мосс и в нашу раздевалку, как он пришел к главному тренеру "Вулверхэмптона", — цитирует Фернандеша Sky Sports.