Фернандеш потребовал извинений за неназначенный против "Тоттенхэма" пенальти

Майкл Оливер и Бруну Фернандеш Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш потребовал извинений от судейского корпуса за неназначенный в ворота "Тоттенхэма" пенальти.

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Тоттенхэма", хотя этот матч Премьер-Лиги мог сложиться иначе, если бы в первом тайме, когда счет был 0:0, рефери Майкл Оливер отреагировал на попадание мяча в выставленную руку защитника "шпор" Кристиана Ромеро.

Этот инцидент был пересмотрен системой VAR, но в итоге Оливер разрешил продолжить игру, и Фернандешу это кажется ошибкой. Бруну хочет извинений, как в минувший понедельник получил главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил, чей нападающий Саша Калайджич был безнаказанно атакован в штрафной голкипером "Юнайтед" Андре Онана.

"На прошлой неделе они приняли большое для "Юнайтед" решение, не назначив пенальти в матче против них ("Вулверхэмптона")".

"Я хочу посмотреть, что случится на этой неделе, и поступят ли они (рефери) так же, как на прошлой неделе".

"Я хочу посмотреть, придет ли Джон Мосс и в нашу раздевалку, как он пришел к главному тренеру "Вулверхэмптона", — цитирует Фернандеша Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1160

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 20.08.2023 15:04 # imf-tau
    Завалил бы ты, Бруно, ебальничек, честно говоря.

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  2. jirrort 20.08.2023 14:50 # jirrort
    Потребовал извинений,а получил в ротик, петушок. Как этого позорного симулянта и истеричку могли сделать кэпом? Скам совсем ебанулся.

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  3. s8menn 20.08.2023 14:32 # s8menn
    Пенальтед выпрашивает извинения за неназнченый пенальти. При этом забывают как постоянно отскакивали в прошлом, чисто судьи тянули САФа за уши в каждом матче. Манчестер Пенальтед карма в действии.

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  4. superperez101 20.08.2023 14:31 # superperez101
    в прошлом туре им подарили победу
    в этом не дали пенку, которая все равно бы ничего не решила
    привыкли давить на судей

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  5. yxaxaxaxaxa 20.08.2023 14:27 # yxaxaxaxaxa
    100% пенка , даже поржал что муму такую не поставили , явно авторитет красноносого упал. К судьям АПЛ как всегда вопросы) в матче Ливерпуля тоже за руку не дали пенку, но там еще спорно) а в матче муму это просто лол , там мяч в девятку летел и чел просто как в волейболе отбил мяч ахаха

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  6. vals1702 20.08.2023 14:26 # vals1702
    пишите Уэббу

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  7. ganinilyha 20.08.2023 14:24 # ganinilyha
    Манки сосать

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  8. suddenly 20.08.2023 14:08 # suddenly
    И где он потребовал?

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