Фернандеш потребовал извинений за неназначенный против "Тоттенхэма" пенальти
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш потребовал извинений от судейского корпуса за неназначенный в ворота "Тоттенхэма" пенальти.
Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Тоттенхэма", хотя этот матч Премьер-Лиги мог сложиться иначе, если бы в первом тайме, когда счет был 0:0, рефери Майкл Оливер отреагировал на попадание мяча в выставленную руку защитника "шпор" Кристиана Ромеро.
Этот инцидент был пересмотрен системой VAR, но в итоге Оливер разрешил продолжить игру, и Фернандешу это кажется ошибкой. Бруну хочет извинений, как в минувший понедельник получил главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил, чей нападающий Саша Калайджич был безнаказанно атакован в штрафной голкипером "Юнайтед" Андре Онана.
"На прошлой неделе они приняли большое для "Юнайтед" решение, не назначив пенальти в матче против них ("Вулверхэмптона")".
"Я хочу посмотреть, что случится на этой неделе, и поступят ли они (рефери) так же, как на прошлой неделе".
"Я хочу посмотреть, придет ли Джон Мосс и в нашу раздевалку, как он пришел к главному тренеру "Вулверхэмптона", — цитирует Фернандеша Sky Sports.
20.08.2023 14:00
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Завалил бы ты, Бруно, ебальничек, честно говоря.
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Потребовал извинений,а получил в ротик, петушок. Как этого позорного симулянта и истеричку могли сделать кэпом? Скам совсем ебанулся.
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Пенальтед выпрашивает извинения за неназнченый пенальти. При этом забывают как постоянно отскакивали в прошлом, чисто судьи тянули САФа за уши в каждом матче. Манчестер Пенальтед карма в действии.
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в прошлом туре им подарили победу
в этом не дали пенку, которая все равно бы ничего не решила
привыкли давить на судей
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100% пенка , даже поржал что муму такую не поставили , явно авторитет красноносого упал. К судьям АПЛ как всегда вопросы) в матче Ливерпуля тоже за руку не дали пенку, но там еще спорно) а в матче муму это просто лол , там мяч в девятку летел и чел просто как в волейболе отбил мяч ахаха
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пишите Уэббу
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Манки сосать
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И где он потребовал?
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