"Борнмут" купил Тайлера Адамса

"Борнмут" завершил приобретение полузащитника "Лидса" Тайлера Адамса за 20 миллионов фунтов.

Адамс заключил с "Борнмутом" контракт до 2028 года и будет выступать за команду Андони Ираолы под 18-м номером.



Таким образом, Адамс покинул "Лидс" после всего одного сезона, в течение которого он сыграл 26 матчей, не сумев предотвратить вылет "белых" из Премьер-Лиги.



Как раз понижение "Лидса" в классе и позволило Адамсу покинуть "Элланд Роуд" за фиксированную сумму в 20 млн. фунтов. Ранее выкупить Тайлера собирался "Челси", но сделка сорвалась.



Отметим, что прямо сейчас 24-летний капитан сборной США травмирован и не играет с момента перенесенной в конце марта операции на задней поверхности бедра.