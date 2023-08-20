"Челси" договаривается с Балоганом

Фоларин Балоган "Челси" провел переговоры с представителями нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана.

На старте нового сезона выбор главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино впереди ограничен Николя Джексоном, потому что Кристофер Нкунку и Армандо Бройя травмированы, а Ромелу Лукаку ищет себе новый клуб.

Поэтому Почеттино вынужден задумываться о приглашении нападающего, и talkSPORT может подтвердить, что "Челси" уже контактирует с лагерем Балогана.

Балоган блестяще отыграл прошлый сезон за французский "Ренн" на правах аренды, забив 22 гола и отдав три результативные передачи в 39 матчах, но этого оказалось недостаточно, чтобы заслужить место в планах наставника "Арсенала" Микеля Артеты.

"Арсенал" открыт к продаже Балогана, но требует за 22-летнего игрока сборной США 50 миллионов фунтов, которые пока никто выложить не отважился.

В предыдущие дни и недели Балогана также сватали в "Фулхэм", "Вест Хэм" и "Тоттенхэм". Одно предложение насчет Фоларина уже сделал "Монако".

Добавим, "Челси" и "Арсенал" объединяют хорошие отношения. Только за последние полгода "канониры" купили у своих соседей Жоржиньо и Кая Хаверца.




Метки Арсенал, Балоган, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 20.08.2023 09:39 # blueswin
    Он не в Ренне был, а в Реймсе, там сложнее забить 21 гол за сезон

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  2. didier-11 20.08.2023 09:16 # didier-11
    Максимум 30ка

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