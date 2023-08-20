Рой Кин: "Юнайтед" — новый "Тоттенхэм"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин яростно раскритиковал "красных дьяволов" после поражения от "Тоттенхэма".

В субботу "Юнайтед" уступил в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 2:0, и показанная "дьяволами" игра произвела удручающее впечатление на Кина.



По мнению Кина, столь безвольный футбол для выездных матчей свойственен хроническим неудачникам, но никак не "Юнайтед".



"Думаю, "Манчестер Юнайтед" — это новый "Тоттенхэм". Безнадега, абсолютная безнадега".



"Я всегда считал, что наибольшее оскорбление в футболе — это команды, у которых не получается играть на выезде, и игроки, которые не готовы постараться на выезде".



"У них хорошая команде, когда игра получается, когда они играют дома перед своими фанатами, когда у них есть эта поддержка и энергия. Но сегодня "Юнайтед" играл на выезде, и они были слабы. Отсутствие лидерства, необязательные голы".



"Тоттенхэм" сыграл славно и заслуживает похвалы, но против такого "Юнайтед" играть легко. Еще до матча я сказал, что они были плохи против "Вулверхэмптона", хотя и добыли результат, и что сегодня им нужно сыграть лучше. Они этого не сделали".



"Они нормально сыграли первые 30 минут, но матч длится более 90 минут. Ты не будешь доминировать так долго, но ты должен показать некоторую веру, желание, готовность сражаться".



"Против них легко играть. Это главное оскорбление, которое я могу высказать в адрес этих игроков "Юнайтед", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.