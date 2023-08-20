Мэддисон получил травму в матче против "Юнайтед"
Победа 2:0 над "Манчестер Юнайтед" оказалась омрачена для "Тоттенхэма" травмой полузащитника Джеймса Мэддисона.
26-летний Мэддисон бесшовно вписался в игру "Тоттенхэма" после своего перехода из "Лестера" за 40 миллионов фунтов, уже в первом матче нового сезона против "Брентфорда" (2:2) отметившись двумя результативными передачами.
Весьма хорош был Мэддисон и в субботу против "Юнайтед". Джеймс полностью провел матч, но с "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" уезжал на костылях и в специальном защитном сапоге на правой ноге.
"Джеймс Мэддисон был замечен журналистами в микст-зоне покидающим стадион на костылях. Он сказал им, что это лишь предосторожность. Поэтому скрестим пальцы", — написал в твиттере журналист Football.London Аласдер Голд.
20.08.2023 08:00
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