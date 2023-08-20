2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 20 августа, двумя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ЭВЕРТОН 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" выиграла все семь заключительных домашних матчей прошлого сезона Премьер-Лиги. "Эвертон" одержал только две победы из 19 возможных на выезде в прошлой кампании чемпионата (9 ничьих, 8 поражений). После возвращения в Премьер-Лигу в 2019 году "вилланы" не проиграли ни одной из восьми встреч с "ирисками" здесь.



Капитан "Виллы" Тайрон Мингс пропустит несколько месяцев с травмой колена. Леон Бэйли может сыграть, несмотря на проблемы со спиной. Джон Дуран и Бертран Траоре едва возобновил тренировки.



Снова в строю нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин, посреди недели сыграв 90 минут в товарищеском матче. Новичок Юссеф Шермити не в форме. Джек Харрисон также пока не готов к дебюту.



ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" проигрывал первый домашний матч в четырех из пяти предыдущих сезонов (1 победа). "Челси" одержал только одну победу в 13 последних поединках Премьер-Лиги — 1:3 против "Борнмута" в мае. "Молотобойцы" лишь однажды одолели "синих" в шести последних встречах в рамках Премьер-Лиги — 3:2 дома в декабре 2021.



"Вест Хэм" готов бросить в бой своих дебютантов Эдсона Альвареса и Джеймса Уорд-Проуза.



Рис Джеймс присоединился в лазарете "Челси" к Маркусу Беттинелли, Весле Фофана, Бенуа Бадиашиле, Трево Чалобе, Армандо Бройе и Кристоферу Нкунку.