2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 20 августа, двумя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АСТОН ВИЛЛА — ЭВЕРТОН 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Астон Вилла" выиграла все семь заключительных домашних матчей прошлого сезона Премьер-Лиги. "Эвертон" одержал только две победы из 19 возможных на выезде в прошлой кампании чемпионата (9 ничьих, 8 поражений). После возвращения в Премьер-Лигу в 2019 году "вилланы" не проиграли ни одной из восьми встреч с "ирисками" здесь.
Капитан "Виллы" Тайрон Мингс пропустит несколько месяцев с травмой колена. Леон Бэйли может сыграть, несмотря на проблемы со спиной. Джон Дуран и Бертран Траоре едва возобновил тренировки.
Снова в строю нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин, посреди недели сыграв 90 минут в товарищеском матче. Новичок Юссеф Шермити не в форме. Джек Харрисон также пока не готов к дебюту.
ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Вест Хэм" проигрывал первый домашний матч в четырех из пяти предыдущих сезонов (1 победа). "Челси" одержал только одну победу в 13 последних поединках Премьер-Лиги — 1:3 против "Борнмута" в мае. "Молотобойцы" лишь однажды одолели "синих" в шести последних встречах в рамках Премьер-Лиги — 3:2 дома в декабре 2021.
"Вест Хэм" готов бросить в бой своих дебютантов Эдсона Альвареса и Джеймса Уорд-Проуза.
Рис Джеймс присоединился в лазарете "Челси" к Маркусу Беттинелли, Весле Фофана, Бенуа Бадиашиле, Трево Чалобе, Армандо Бройе и Кристоферу Нкунку.
20.08.2023 07:00
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