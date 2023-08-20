"Челси" расстался с Зийешем

"Челси" объявил о переходе своего вингера Хакима Зийеша в турецкий "Галатасарай" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2023/24.

"Челси" уточняет, что арендное соглашение предусматривает обязательство по выкупу игрока в конце сезона.



Гораздо интереснее, что в своем собственном заявлении "Галатасарай" сообщает о "бесплатном временном трансфере с возможностью бесплатного выкупа".



Как бы то ни было, в "Челси" Зийеш уже не вернется. Фактически Хаким сидел на чемоданах с января, когда он не смог перейти в ПСЖ, а ранее этим летом сорвался его трансфер в саудовский "Аль-Наср".



Зийеш выступал за "Челси" после своего перехода из "Аякса" за 38 миллионов фунтов летом 2020. С тех пор Хаким выиграл с "синими" Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Всего 29-летний марокканец провел 107 матчей за "Челси", забив 14 голов.