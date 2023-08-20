"Челси" расстался с Зийешем

Хаким Зийеш "Челси" объявил о переходе своего вингера Хакима Зийеша в турецкий "Галатасарай" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2023/24.

"Челси" уточняет, что арендное соглашение предусматривает обязательство по выкупу игрока в конце сезона.

Гораздо интереснее, что в своем собственном заявлении "Галатасарай" сообщает о "бесплатном временном трансфере с возможностью бесплатного выкупа".

Как бы то ни было, в "Челси" Зийеш уже не вернется. Фактически Хаким сидел на чемоданах с января, когда он не смог перейти в ПСЖ, а ранее этим летом сорвался его трансфер в саудовский "Аль-Наср".

Зийеш выступал за "Челси" после своего перехода из "Аякса" за 38 миллионов фунтов летом 2020. С тех пор Хаким выиграл с "синими" Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.

Всего 29-летний марокканец провел 107 матчей за "Челси", забив 14 голов.


Метки аренда, Галатасарай, Зийеш, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 542

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. akado 20.08.2023 07:25 # akado
    Неплохой игрок, но не для Челси.

    (ответить)

  2. yamateh 20.08.2023 06:58 # yamateh
    Ждем интервью как ему было плохо в Челси

    (ответить)

  3. superglor 20.08.2023 06:08 # superglor
    В 26 перейти в топ-клуб в расцвете лет и сднить за 3 сезона, такое только у пенсов возможно.

    (ответить)

  4. s8menn 20.08.2023 06:02 # s8menn
    Пока, днарь

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: