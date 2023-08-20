"Челси" расстался с Зийешем
"Челси" объявил о переходе своего вингера Хакима Зийеша в турецкий "Галатасарай" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2023/24.
"Челси" уточняет, что арендное соглашение предусматривает обязательство по выкупу игрока в конце сезона.
Гораздо интереснее, что в своем собственном заявлении "Галатасарай" сообщает о "бесплатном временном трансфере с возможностью бесплатного выкупа".
Как бы то ни было, в "Челси" Зийеш уже не вернется. Фактически Хаким сидел на чемоданах с января, когда он не смог перейти в ПСЖ, а ранее этим летом сорвался его трансфер в саудовский "Аль-Наср".
Зийеш выступал за "Челси" после своего перехода из "Аякса" за 38 миллионов фунтов летом 2020. С тех пор Хаким выиграл с "синими" Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
Всего 29-летний марокканец провел 107 матчей за "Челси", забив 14 голов.
20.08.2023 06:00
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Неплохой игрок, но не для Челси.
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Ждем интервью как ему было плохо в Челси
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В 26 перейти в топ-клуб в расцвете лет и сднить за 3 сезона, такое только у пенсов возможно.
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Пока, днарь
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