"Фулхэм" продал Митровича в "Аль-Хиляль"
"Фулхэм" объявил о переходе своего нападающего Александара Митровича в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
В официальном заявлении "Фулхэма" говорится, что Митрович стал рекордной продажей в истории лондонского клуба. Предполагается, что речь идет о сумме в районе 50 миллионов фунтов.
"Клуб неохотно принял исправленное предложение, поскольку игрок неоднократно выражал желание уйти", — объясняют свое решение "дачники".
Митрович выступал за "Фулхэм" после своего перехода из "Ньюкасла" на правах аренды в ноябре 2018. Позже в том году Александар был выкуплен за 25 млн. фунтов.
28-летний серб трижды помогал "Фулхэму" вернуться в Премьер-Лигу, в прошлом сезоне забив 14 голов в рамках чемпионата.
19.08.2023 23:50
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