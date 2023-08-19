"Фулхэм" продал Митровича в "Аль-Хиляль"

"Фулхэм" объявил о переходе своего нападающего Александара Митровича в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

В официальном заявлении "Фулхэма" говорится, что Митрович стал рекордной продажей в истории лондонского клуба. Предполагается, что речь идет о сумме в районе 50 миллионов фунтов.



"Клуб неохотно принял исправленное предложение, поскольку игрок неоднократно выражал желание уйти", — объясняют свое решение "дачники".



Митрович выступал за "Фулхэм" после своего перехода из "Ньюкасла" на правах аренды в ноябре 2018. Позже в том году Александар был выкуплен за 25 млн. фунтов.



28-летний серб трижды помогал "Фулхэму" вернуться в Премьер-Лигу, в прошлом сезоне забив 14 голов в рамках чемпионата.