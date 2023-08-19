Тен Хаг: "Поэтому мы и купили нападающего"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что поражение от "Тоттенхэма" показывает, почему он купил нападающего Расмуса Хейлунда за 72 миллиона фунтов.

В субботу "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 в Северном Лондоне, хотя создал уйму моментов и произвел хорошее впечатление своей игрой, особенно в первом тайме.



Тен Хаг обеспокоен тем, как "Юнайтед" использует свои моменты, и надеется, что набирающий форму после травмы Хейлунд поможет команде с реализацией.



"Думаю, это был очень хороший первый тайм в исполнении "Манчестер Юнайтед", за исключением того, что нам нужно было забивать".



"Мы создали хорошие моменты, мы очень хорошо оказывали давление с мячом, мы заставили соперника побегать, мы хорошо менялись позициями. Мы имели много хороших шансов для гола, и мы заслуживали пенальти. Я не знаю, почему он не был назначен. Там был пенальти, абсолютно. Игрок изменил направление мяча высоко поднятой рукой. Но что поделать, остается смириться".



"Мы быстро получили три желтые карточки и должны были держать это в уме. Это непозволительно. Это были необязательные желтые карточки. А затем мы выключились из игры. В одной атаке они имели два больших момента, дважды попав в штангу".



"Мы не лучшим образом начали второй тайм, и было совершенно необязательно пропускать первый гол. Мы не бросили играть, но мы и не забили".



"Ты должен сохранять хладнокровие и продолжать трудиться с мячом вместо того, чтобы суетиться. А когда соперник опускается глубже, ты можешь играть прямолинейнее".



"Думаю, полузащита была хороша. Конечно, всегда можно сыграть лучше, но мы искали гол, и это неминуемо, что ты оставляешь свободные зоны. Но полузащитники здесь не при чем — это больше на остальной обороне".



"Я не переживаю за нашу атакующую игру, но переживаю за нашу реализацию моментов. Мы знаем это, и именно поэтому мы купили нападающего. В понедельник игра была недостаточно хороша, но был результат. Сегодня игра была нормальной, но мы не одержали победу здесь. Мы должны извлечь позитив и продолжать верить".



"Проигрывать никогда не бывает приятно. Как и всегда, ты можешь пенять только на себя. Да, мы должны были забить. Мы должны были забить и успокоить толпу и соперника. В первом тайме на стадионе было так тихо, потому что мы лишили их уверенности в себе. Если бы мы забили, игра была бы нашей", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.