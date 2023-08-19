Клопп подумает над апелляцией по красной карточке Макаллистера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб подумает над апелляцией по красной карточке полузащитника Алексиса Макаллистера в матче против "Борнмута".

Более трети победного для себя матча на "Энфилде" (3:1) "Ливерпуль" действовал вдесятером, потому что Макаллистер был удален за грубую игру против Райана Кристи.



Теперь летнему новичку "красных" грозит дисквалификация на три матча, однако Клопп еще может попытаться восстановить справедливость — Юрген убежден, что его подопечный заслуживал не более желтой карточки.



"То количество раз, что меня спросили насчет этого, говорит, что нам стоит обсудить это (апелляцию) между собой. Наверное, так мы и поступим. Я спросил Макку, и он сказал: "Я задел его, но незначительно". Это все, что он сказал мне".



"Я видел повторы после матча. Думаю, если составить список пунктов, необходимых для предъявления красной карточки, то здесь не будет отмечен ни один, за исключением контакта".



"Думаю, все мы согласились бы, если бы рефери показал желтую карточку. VAR это бы не изменила, потому что был контакт, а значит речи о явной ошибке быть не может".



"Думаю, 40 минут вдесятером — и так достаточное наказание. Давайте посмотрим, нам нужно поговорить с ответственными", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



