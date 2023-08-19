"Тоттенхэм" победил "Юнайтед"

Пап Матар Сарр Благодаря двум забитым во втором тайме голам "Тоттенхэм" отпраздновал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.

Относительно 2:2 с "Брентфордом" из стартового состава "шпор" пропали Эмерсон Роял и Оливер Скипп. Вместо них вышли Педро Порро и Пап Матар Сарр.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Вулверхэмптона" (1:0).

"Юнайтед" играл гораздо опаснее в начале матча. Один только Маркус Рэшфорд имел два верных момента, но в первом случае не смог пробить голкипера "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио, а во втором неточно пробил головой из пределов вратарской после паса "рабоной" Бруну Фернандеша.

Хозяева ответили только на 25-й минуте, но удар Деяна Кулусевски с края штрафной площади не стал проблемой для Андре Онана.

Спустя пять минут "Тоттенхэм" создал еще один момент. Сон Хен Мин сделал хитрый пас в штрафную на рывок Сарра, однако удар того был парирован Онана.

Обмен моментами продолжился невероятным промахом Фернандеша, который совершенно без помех бил головой с границы вратарской.

На 40-й минуте в ходе комбинации "шпор" мяч дважды попал в корпус ворот Онана — Порро и Сарр были близки к голу.

Довольно удивительно, что до перерыва забить никому не удалось, зато второй тайм не заставил ждать гола. Кулусевски попытался прострелить вдоль ворот, а мяч срикошетил от Лисандро Мартинеса и отскочил к дальней штанге, откуда Сарр нанес удар под перекладину — 1:0.

На 51-й минуте счет едва не стал равным, однако удар Антони пришелся в штангу. Спустя пять минут Каземиро пробивал головой под перекладину, но Викарио спас свою команду. Между этими двумя моментами у своих ворот "Тоттенхэм" претендовал на пенальти, причем сразу дважды, но рефери Майкл Оливер отказался вмешиваться в игру.

"Дьяволам" нужно было отыгрываться, но их соперник не желал отдавать инициативу и тоже охотно атаковал.

В конце концов эти качели привели ко второму голу "шпор". На 83-й минуте Иван Перишич прострелил с левого фланга на границу штрафной, где Бен Дэвис едва коснулся мяч, но тот срикошетил от Мартинеса и оказался в воротах — 2:0.

Обе команды имели предостаточно моментов в этом матче, но у "Тоттенхэма" было чуть лучше с реализацией. "Юнайтед" может пенять только на себя — второй тайм "дьяволы" провели довольно слабо.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2023 21:30

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 19.08.2023 22:23 # kukuruzko
    Тяжеловато пока

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  2. quavo 19.08.2023 22:22 # quavo
    Мдаа пошли на зуй, коленка залупер уебывпет со своими сынками , чмырь

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  3. chelsiukpro 19.08.2023 22:09 # chelsiukpro
    Маутенку пиздец сднил... Вовремя сбагрили

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  4. kukuruzko 19.08.2023 22:03 # kukuruzko
    Барнса зря не в старт определил

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  5. vagifspurs 19.08.2023 22:01 # vagifspurs
    Такер братишка, у меня сигареты закончились, можешь сбегать туда-обратно, сдачи себе оставь

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  6. takernotagiver 19.08.2023 22:00 # takernotagiver
    Российский Эдегор)
    _______
    Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад».

    20-летний хавбек «Динамо» подписал с испанским клубом контракт до лета 2029 года.

    Россиянина купили на замену Давиду Сильве, который недавно завершил карьеру из-за травмы крестов. «Сосьедад» пытался подписать Донни ван де Бека.

    Сообщалось, что «Динамо» получит за Захаряна около 13 миллионов евро и бонусы, выплата которых зависит от качества выступлений футболиста.

    В этом сезоне атакующий полузащитник сборной России забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Динамо». Его статистику можно изучить здесь.

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  7. alexomck 19.08.2023 21:58 # alexomck
    В этот раз судьи не помогли. Маунт мертвый и МЮ немногим живее, а Шпоры хороши.

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  8. kukuruzko 19.08.2023 21:54 # kukuruzko
    Матч тура. Сквиртим.

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  9. takernotagiver 19.08.2023 21:53 # takernotagiver
    Пора Сити всосать на своем поле

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  10. hachidlo 19.08.2023 21:47 # hachidlo
    Маунт убил свою карьеру.

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  11. vagifspurs 19.08.2023 21:46 # vagifspurs
    COYS COYS COYS COYS COYS COYS COYS COYS COYS COYS COYS

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  12. moneycity 19.08.2023 21:45 # moneycity
    Если честно, то я не понимаю россиян, поддерживающих правительство, которые сидят на фапле. Ваша страна участвует в самом серьезном военном конфликте в новой истории и естли вы поддерживаете власть и так топите за своё правительство, почему вы сидите дома и никак не помогаете? Как вы можете себя называть россиянами, если вы даже материально не поддерживаете свою армию, не говоря о том, что лично сидите за юбками своих женщин/мам по подвалам и прячетесь от военкомата. Вы ходячий позор, а не россияне и не имеете права называться патриотами.

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  13. mafia 19.08.2023 21:44 # mafia
    осмелится значит сделать


    что этот бред значит? это на каком языке, на петушином?

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  14. butcher7777 19.08.2023 21:44 # butcher7777
    Карма за ограбление волков. Сасай

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  15. vagifspurs 19.08.2023 21:41 # vagifspurs
    Биссума - это БРИЛЛИАНТ! А каков Викарио а! Напоминает Ллориса в прайме, мертвые тащил! Пацаны пох1уй оффсайд не оффсайд он всё подряд тащит, е1бать тима а. И опыт и молодость! Красиво нахой!

    Кейн братишка…. зачем ты ушел…. С ним невозможно было бы остановить такой Тоттенхэм..

    + Меддисон просто пахарь, отдуши вписался!

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  16. liverpo0ol 19.08.2023 21:38 # liverpo0ol
    Рот САФа не выдержала количество спермы и крыса на фернандеше не заработала левую паненку и наконец мы получили справедливый результат.
    С пабедай!

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  17. vagifspurs 19.08.2023 21:37 # vagifspurs
    Сегодня играли и выиграли будущие чемпионы АПЛ, бл1я, я просто кайфую от Тоттенхэма, ПостекОГЛУ еб1анутый на голову тип в хорошем смысле, настолько преобразовать с корня команду, нужен дух конкретный. Там Хейберг в Атлетико хотел? Лол.. После нескольких игр и на банке согласится посидеть с чемпионами.

    Осмелится значит сделать! Тоттенхэм БУДЕТ на троне!

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  18. bembo 19.08.2023 21:36 # bembo
    На этот раз фатимули не отскочили...

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  19. mafia 19.08.2023 21:36 # mafia
    ПЕТУХИ

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  20. kukuruzko 19.08.2023 21:35 # kukuruzko
    Вагифа с победой, теперь мы знаем главный секрет фатимулек:
    https://hot.mat6tube.com/watch/-164647059_456244952

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