"Тоттенхэм" победил "Юнайтед"
Благодаря двум забитым во втором тайме голам "Тоттенхэм" отпраздновал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.
Относительно 2:2 с "Брентфордом" из стартового состава "шпор" пропали Эмерсон Роял и Оливер Скипп. Вместо них вышли Педро Порро и Пап Матар Сарр.
Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Вулверхэмптона" (1:0).
"Юнайтед" играл гораздо опаснее в начале матча. Один только Маркус Рэшфорд имел два верных момента, но в первом случае не смог пробить голкипера "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио, а во втором неточно пробил головой из пределов вратарской после паса "рабоной" Бруну Фернандеша.
Хозяева ответили только на 25-й минуте, но удар Деяна Кулусевски с края штрафной площади не стал проблемой для Андре Онана.
Спустя пять минут "Тоттенхэм" создал еще один момент. Сон Хен Мин сделал хитрый пас в штрафную на рывок Сарра, однако удар того был парирован Онана.
Обмен моментами продолжился невероятным промахом Фернандеша, который совершенно без помех бил головой с границы вратарской.
На 40-й минуте в ходе комбинации "шпор" мяч дважды попал в корпус ворот Онана — Порро и Сарр были близки к голу.
Довольно удивительно, что до перерыва забить никому не удалось, зато второй тайм не заставил ждать гола. Кулусевски попытался прострелить вдоль ворот, а мяч срикошетил от Лисандро Мартинеса и отскочил к дальней штанге, откуда Сарр нанес удар под перекладину — 1:0.
На 51-й минуте счет едва не стал равным, однако удар Антони пришелся в штангу. Спустя пять минут Каземиро пробивал головой под перекладину, но Викарио спас свою команду. Между этими двумя моментами у своих ворот "Тоттенхэм" претендовал на пенальти, причем сразу дважды, но рефери Майкл Оливер отказался вмешиваться в игру.
"Дьяволам" нужно было отыгрываться, но их соперник не желал отдавать инициативу и тоже охотно атаковал.
В конце концов эти качели привели ко второму голу "шпор". На 83-й минуте Иван Перишич прострелил с левого фланга на границу штрафной, где Бен Дэвис едва коснулся мяч, но тот срикошетил от Мартинеса и оказался в воротах — 2:0.
Обе команды имели предостаточно моментов в этом матче, но у "Тоттенхэма" было чуть лучше с реализацией. "Юнайтед" может пенять только на себя — второй тайм "дьяволы" провели довольно слабо.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
19.08.2023 21:30
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Последние комментарии:
Тяжеловато пока
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Мдаа пошли на зуй, коленка залупер уебывпет со своими сынками , чмырь
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Маутенку пиздец сднил... Вовремя сбагрили
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Барнса зря не в старт определил
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Такер братишка, у меня сигареты закончились, можешь сбегать туда-обратно, сдачи себе оставь
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Российский Эдегор)
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Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад».
20-летний хавбек «Динамо» подписал с испанским клубом контракт до лета 2029 года.
Россиянина купили на замену Давиду Сильве, который недавно завершил карьеру из-за травмы крестов. «Сосьедад» пытался подписать Донни ван де Бека.
Сообщалось, что «Динамо» получит за Захаряна около 13 миллионов евро и бонусы, выплата которых зависит от качества выступлений футболиста.
В этом сезоне атакующий полузащитник сборной России забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «Динамо». Его статистику можно изучить здесь.
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В этот раз судьи не помогли. Маунт мертвый и МЮ немногим живее, а Шпоры хороши.
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Матч тура. Сквиртим.
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Пора Сити всосать на своем поле
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Маунт убил свою карьеру.
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COYS COYS COYS COYS COYS COYS COYS COYS COYS COYS COYS
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Если честно, то я не понимаю россиян, поддерживающих правительство, которые сидят на фапле. Ваша страна участвует в самом серьезном военном конфликте в новой истории и естли вы поддерживаете власть и так топите за своё правительство, почему вы сидите дома и никак не помогаете? Как вы можете себя называть россиянами, если вы даже материально не поддерживаете свою армию, не говоря о том, что лично сидите за юбками своих женщин/мам по подвалам и прячетесь от военкомата. Вы ходячий позор, а не россияне и не имеете права называться патриотами.
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осмелится значит сделать
что этот бред значит? это на каком языке, на петушином?
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Карма за ограбление волков. Сасай
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Биссума - это БРИЛЛИАНТ! А каков Викарио а! Напоминает Ллориса в прайме, мертвые тащил! Пацаны пох1уй оффсайд не оффсайд он всё подряд тащит, е1бать тима а. И опыт и молодость! Красиво нахой!
Кейн братишка…. зачем ты ушел…. С ним невозможно было бы остановить такой Тоттенхэм..
+ Меддисон просто пахарь, отдуши вписался!
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Рот САФа не выдержала количество спермы и крыса на фернандеше не заработала левую паненку и наконец мы получили справедливый результат.
С пабедай!
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Сегодня играли и выиграли будущие чемпионы АПЛ, бл1я, я просто кайфую от Тоттенхэма, ПостекОГЛУ еб1анутый на голову тип в хорошем смысле, настолько преобразовать с корня команду, нужен дух конкретный. Там Хейберг в Атлетико хотел? Лол.. После нескольких игр и на банке согласится посидеть с чемпионами.
Осмелится значит сделать! Тоттенхэм БУДЕТ на троне!
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На этот раз фатимули не отскочили...
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ПЕТУХИ
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Вагифа с победой, теперь мы знаем главный секрет фатимулек:
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