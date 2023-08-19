"Тоттенхэм" победил "Юнайтед"

Благодаря двум забитым во втором тайме голам "Тоттенхэм" отпраздновал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.

Относительно 2:2 с "Брентфордом" из стартового состава "шпор" пропали Эмерсон Роял и Оливер Скипп. Вместо них вышли Педро Порро и Пап Матар Сарр.



Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Вулверхэмптона" (1:0).



"Юнайтед" играл гораздо опаснее в начале матча. Один только Маркус Рэшфорд имел два верных момента, но в первом случае не смог пробить голкипера "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио, а во втором неточно пробил головой из пределов вратарской после паса "рабоной" Бруну Фернандеша.



Хозяева ответили только на 25-й минуте, но удар Деяна Кулусевски с края штрафной площади не стал проблемой для Андре Онана.



Спустя пять минут "Тоттенхэм" создал еще один момент. Сон Хен Мин сделал хитрый пас в штрафную на рывок Сарра, однако удар того был парирован Онана.



Обмен моментами продолжился невероятным промахом Фернандеша, который совершенно без помех бил головой с границы вратарской.



На 40-й минуте в ходе комбинации "шпор" мяч дважды попал в корпус ворот Онана — Порро и Сарр были близки к голу.



Довольно удивительно, что до перерыва забить никому не удалось, зато второй тайм не заставил ждать гола. Кулусевски попытался прострелить вдоль ворот, а мяч срикошетил от Лисандро Мартинеса и отскочил к дальней штанге, откуда Сарр нанес удар под перекладину — 1:0.



На 51-й минуте счет едва не стал равным, однако удар Антони пришелся в штангу. Спустя пять минут Каземиро пробивал головой под перекладину, но Викарио спас свою команду. Между этими двумя моментами у своих ворот "Тоттенхэм" претендовал на пенальти, причем сразу дважды, но рефери Майкл Оливер отказался вмешиваться в игру.



"Дьяволам" нужно было отыгрываться, но их соперник не желал отдавать инициативу и тоже охотно атаковал.



В конце концов эти качели привели ко второму голу "шпор". На 83-й минуте Иван Перишич прострелил с левого фланга на границу штрафной, где Бен Дэвис едва коснулся мяч, но тот срикошетил от Мартинеса и оказался в воротах — 2:0.



Обе команды имели предостаточно моментов в этом матче, но у "Тоттенхэма" было чуть лучше с реализацией. "Юнайтед" может пенять только на себя — второй тайм "дьяволы" провели довольно слабо.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче