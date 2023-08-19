Митрович направляется в "Аль-Хиляль"

Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович близок к переходу в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Ранее этим летом "Фулхэм" отклонил два предложение "Аль-Хиляля" по Митровичу, причем второе из них составило 35 миллионов фунтов.



"Фулхэм" дал понять, что не хочет продавать Митровича, однако "Аль-Хиляль" проявил настойчивость, как и сам Александар, которого саудиты поманили утроенной зарплатой.



Как сообщает The Athletic, в конце концов "Фулхэм" согласился отпустить 28-летнего серба, который не попал в заявку "дачников" на матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу.



Ожидается, что "Фулхэм" выручит за Митровича около 50 миллионов фунтов. Уже сегодня вечером Александар улетает для завершения своего трансфера.



"Он уходит из клуба. Клубы договорились. Мы планируем работать без него", — подтвердил главный тренер "Фулхэма" Марку Силва после поражения 0:3 от "Брентфорда".