"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Борнмутом"

"Ливерпуль" отпраздновал волевую победу 3:1 над "Борнмутом" в своем первом домашнем матче нового сезона.

Японский новичок "красных" Ватару Эндо был назван среди запасных, а стартовый состав команды Юргена Клоппа не изменился относительно выезда к "Челси" (1:1).



В стартовом составе "вишенок" произошла одна перестановка. Это Антуан Семеньо появился вместо Дэвида Брукса.



Едва начался матч, как мяч побывал в воротах Алиссона, который продемонстрировал несогласованность со своими защитниками. Однако гол Джейдона Энтони не был засчитан из-за офсайда.



На третьей минуте "Ливерпуль" пропустил повторно — на сей раз по всем правилам. Виргил Ван Дейк неудачно отдал передачу на Трента Александер-Арнольда, а тот совершил потерю. В результате Доминик Соланке вошел в штрафную, был остановлен, но мяч удобно отскочил к Семеньо, который в касание пробил — 1:0.



Хозяева "Энфилда" едва не отыгрались на шестой минуте, когда Ван Дейк замыкал головой подачу Энди Робертсоном углового — перекладина!



"Ливерпуль" продолжил ходить большими силами вперед, но при этом по-прежнему проваливался в обороне. "Борнмут" смотрелся очень достойно, хотя и владел мячом в три раза меньше.



В конце концов "красным" удалось сравнять счет. На 28-й минуте Луис Диас принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам, и пробил в падении через себя — 1:1.



Спустя семь минут гости дрогнули еще раз. Доминик Собаслаи заложил финт на дальнем краю штрафной и зацепился за ногу Джо Ротуэлла, а рефери назначил пенальти. Нето отразил удар Салаха с 11-метровой отметки, но сам же Мохамед сыграл на добивании — 2:1.



"Ливерпуль" окончательно вернул себе контроль над игрой, тогда как "Борнмут" уже не мог играть так дерзко, как в первые полчаса.



Во втором тайме "красные" принялись просто душить соперника, но на 58-й минуте внезапно остались вдесятером. Алексис Макаллистер схлопотал прямую красную карточку за грубую игру против Райана Кристи.



Однако надежды "вишенок" отыграться были перечеркнуты на 62-й минуте, когда Диогу Жота сыграл на добивании после отраженного Нето дальнего удара Собослаи с рикошетом — 3:1.



Несколько минут "Борнмут" выглядел беспомощно, несмотря на одного лишнего игрока, но на концовку собрался и стал совершать вылазки к чужим воротам. Однако реальных моментов гости почти не создали, за исключением отраженных Алиссоном ударов Доминика Соланке и вышедшего на замену Хемеда Траоре из пределов штрафной.



"Борнмут" обнадеживающим образом начал матч и забил быстрый гол, однако "Ливерпуль" пришел в себя и повернул игру в нужное русло. А гол Жоты, с которым "красным" слегка повезло, окончательно прибил интригу.



"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче