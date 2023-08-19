"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Борнмутом"

Диогу Жота "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу 3:1 над "Борнмутом" в своем первом домашнем матче нового сезона.

Японский новичок "красных" Ватару Эндо был назван среди запасных, а стартовый состав команды Юргена Клоппа не изменился относительно выезда к "Челси" (1:1).

В стартовом составе "вишенок" произошла одна перестановка. Это Антуан Семеньо появился вместо Дэвида Брукса.

Едва начался матч, как мяч побывал в воротах Алиссона, который продемонстрировал несогласованность со своими защитниками. Однако гол Джейдона Энтони не был засчитан из-за офсайда.

На третьей минуте "Ливерпуль" пропустил повторно — на сей раз по всем правилам. Виргил Ван Дейк неудачно отдал передачу на Трента Александер-Арнольда, а тот совершил потерю. В результате Доминик Соланке вошел в штрафную, был остановлен, но мяч удобно отскочил к Семеньо, который в касание пробил — 1:0.

Хозяева "Энфилда" едва не отыгрались на шестой минуте, когда Ван Дейк замыкал головой подачу Энди Робертсоном углового — перекладина!

"Ливерпуль" продолжил ходить большими силами вперед, но при этом по-прежнему проваливался в обороне. "Борнмут" смотрелся очень достойно, хотя и владел мячом в три раза меньше.

В конце концов "красным" удалось сравнять счет. На 28-й минуте Луис Диас принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам, и пробил в падении через себя — 1:1.

Спустя семь минут гости дрогнули еще раз. Доминик Собаслаи заложил финт на дальнем краю штрафной и зацепился за ногу Джо Ротуэлла, а рефери назначил пенальти. Нето отразил удар Салаха с 11-метровой отметки, но сам же Мохамед сыграл на добивании — 2:1.

"Ливерпуль" окончательно вернул себе контроль над игрой, тогда как "Борнмут" уже не мог играть так дерзко, как в первые полчаса.

Во втором тайме "красные" принялись просто душить соперника, но на 58-й минуте внезапно остались вдесятером. Алексис Макаллистер схлопотал прямую красную карточку за грубую игру против Райана Кристи.

Однако надежды "вишенок" отыграться были перечеркнуты на 62-й минуте, когда Диогу Жота сыграл на добивании после отраженного Нето дальнего удара Собослаи с рикошетом — 3:1.

Несколько минут "Борнмут" выглядел беспомощно, несмотря на одного лишнего игрока, но на концовку собрался и стал совершать вылазки к чужим воротам. Однако реальных моментов гости почти не создали, за исключением отраженных Алиссоном ударов Доминика Соланке и вышедшего на замену Хемеда Траоре из пределов штрафной.

"Борнмут" обнадеживающим образом начал матч и забил быстрый гол, однако "Ливерпуль" пришел в себя и повернул игру в нужное русло. А гол Жоты, с которым "красным" слегка повезло, окончательно прибил интригу.

"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2023 19:00

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  1. bembo 19.08.2023 19:05 # bembo
    Пенальти там и не пахло, надо обоссать лузерку

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  2. alexomck 19.08.2023 19:05 # alexomck
    Собослай лютый топарик, Тиагу на скамейку плотно усадит

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  3. brown-ale 19.08.2023 19:05 # brown-ale
    Пора продавать ван Дайка арабам.

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  4. hachidlo 19.08.2023 19:04 # hachidlo
    Давайте будем честны - никто не смотрел этот матч, разве что по текстовой трансляции. Все ждут матча Щолсей.

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  5. kukuruzko 19.08.2023 19:04 # kukuruzko
    КНЯЗЬЯ

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  6. uyga 19.08.2023 19:02 # uyga
    КК там и не пахло, надо подавать апеляцию

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