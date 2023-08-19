"Фулхэм" готов приютить Байи
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи может получить второй шанс в Премьер-Лиге благодаря "Фулхэму".
Байи не играет за "Юнайтед" с 2021 года, а прошлый сезон провел во французском "Марселе" на правах аренды.
Байи с самого начала знал, что ему нет места в планах главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, и к новому сезону Эрик готовился отдельно от "красных дьяволов".
Ранее Байи связывали с переходом в "Аль-Наср", однако трансфер 29-летнего ивуарийца в саудовский клуб сорвался, утверждает Daily Mail.
Эта ситуация может оказаться на руку "Фулхэму", который готов приютить Байи и предоставить Эрику второй шанс заиграть на уровне Премьер-Лиги.
Добавим, в "Юнайтед" у Байи остается еще один год по контракту с зарплатой в 80,000 фунтов в неделю.
19.08.2023 18:00
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