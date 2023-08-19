"Фулхэм" готов приютить Байи

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи может получить второй шанс в Премьер-Лиге благодаря "Фулхэму".

Байи не играет за "Юнайтед" с 2021 года, а прошлый сезон провел во французском "Марселе" на правах аренды.



Байи с самого начала знал, что ему нет места в планах главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, и к новому сезону Эрик готовился отдельно от "красных дьяволов".



Ранее Байи связывали с переходом в "Аль-Наср", однако трансфер 29-летнего ивуарийца в саудовский клуб сорвался, утверждает Daily Mail.



Эта ситуация может оказаться на руку "Фулхэму", который готов приютить Байи и предоставить Эрику второй шанс заиграть на уровне Премьер-Лиги.



Добавим, в "Юнайтед" у Байи остается еще один год по контракту с зарплатой в 80,000 фунтов в неделю.