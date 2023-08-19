"Аякс" отклонил предложение "Вест Хэма" по Кудусу

"Аякс" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.

"Вест Хэм" стал главным претендентом на Кудуса после того, как "Брайтон", уже согласовав с "Аяксом" стоимость Мохаммеда в размере около 40 миллионов евро (34.2 млн. фунтов), отказался от сделки.



Однако The Athletic может подтвердить, что стартовое предложение "Вест Хэма" по Кудусу было отклонено. До закрытия летнего трансферного окна остается не так много времени, и "Аякс" предпочел бы сохранить Мохаммеда, хотя сам Мохаммед по-прежнему настроен уйти.



23-летний ганец провел три сезона в Амстердаме, забив в 16 голов в 63 матчах Эредивизии, и имеет контракт до июня 2025.