МЮ передумал возвращать Гринвуда в первую команду
"Манчестер Юнайтед" передумал возвращать нападающего Мейсона Гринвуда в первую команду.
На текущей неделе появились слухи, что исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд сообщил персоналу клуба о своем намерении допустить Гринвуда к тренировкам и матчам "красных дьяволов".
Одновременно с этим "Юнайтед" выпустил официальное заявление о том, что внутреннее расследование в отношении 21-летнего англичанина находится "на завершающих стадиях".
Такого рода новости вызвали бурю негодования среди тех фанатов, которые не могут простить Гринвуду его поступок — и хотя Мейсон формально чист перед законом, факт того, что футболист избил и изнасиловал свою девушку, остается фактом.
Как сообщает talkSPORT, теперь Арнольд склоняется к тому, чтобы отказаться от планов по реинтеграции Гринвуда в команду Эрика Тен Хага. Это может означать, что Мейсон будет отправлен в аренду или даже продан.
Добавим, у Гринвуда остается еще два года по контракту с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю.
19.08.2023 16:00
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Последние комментарии:
как "факт" избиения и изнасилования своей девушки может "оставаться фактом", если даже суд не нашел убедительных доказательств? и пора бы уже девушке Гринвуда высказаться самой на эту тему, чтобы охладить пердаки особо рьяным.
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Это все из за Антони. Два игрока с такими обвинениями в составе... Спонсорам это точно не понравится)
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Износилование жены называется супружеский долг))
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