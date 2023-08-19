МЮ передумал возвращать Гринвуда в первую команду

Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" передумал возвращать нападающего Мейсона Гринвуда в первую команду.

На текущей неделе появились слухи, что исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд сообщил персоналу клуба о своем намерении допустить Гринвуда к тренировкам и матчам "красных дьяволов".

Одновременно с этим "Юнайтед" выпустил официальное заявление о том, что внутреннее расследование в отношении 21-летнего англичанина находится "на завершающих стадиях".

Такого рода новости вызвали бурю негодования среди тех фанатов, которые не могут простить Гринвуду его поступок — и хотя Мейсон формально чист перед законом, факт того, что футболист избил и изнасиловал свою девушку, остается фактом.

Как сообщает talkSPORT, теперь Арнольд склоняется к тому, чтобы отказаться от планов по реинтеграции Гринвуда в команду Эрика Тен Хага. Это может означать, что Мейсон будет отправлен в аренду или даже продан.

Добавим, у Гринвуда остается еще два года по контракту с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. danilych89 19.08.2023 16:49 # danilych89
    как "факт" избиения и изнасилования своей девушки может "оставаться фактом", если даже суд не нашел убедительных доказательств? и пора бы уже девушке Гринвуда высказаться самой на эту тему, чтобы охладить пердаки особо рьяным.

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  2. redwhitegun 19.08.2023 16:46 # redwhitegun
    Это все из за Антони. Два игрока с такими обвинениями в составе... Спонсорам это точно не понравится)

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  3. real-chel 19.08.2023 16:25 # real-chel
    Износилование жены называется супружеский долг))

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