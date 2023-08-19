МЮ передумал возвращать Гринвуда в первую команду

"Манчестер Юнайтед" передумал возвращать нападающего Мейсона Гринвуда в первую команду.

На текущей неделе появились слухи, что исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд сообщил персоналу клуба о своем намерении допустить Гринвуда к тренировкам и матчам "красных дьяволов".



Одновременно с этим "Юнайтед" выпустил официальное заявление о том, что внутреннее расследование в отношении 21-летнего англичанина находится "на завершающих стадиях".



Такого рода новости вызвали бурю негодования среди тех фанатов, которые не могут простить Гринвуду его поступок — и хотя Мейсон формально чист перед законом, факт того, что футболист избил и изнасиловал свою девушку, остается фактом.



Как сообщает talkSPORT, теперь Арнольд склоняется к тому, чтобы отказаться от планов по реинтеграции Гринвуда в команду Эрика Тен Хага. Это может означать, что Мейсон будет отправлен в аренду или даже продан.



Добавим, у Гринвуда остается еще два года по контракту с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю.