Ньонто подал прошение о трансфере

Вильфред Ньонто Нападающий "Лидса" Вильфред Ньонто подал прошение о трансфере, требуя отпустить его из клуба.

Ньонто присоединился к "Лидсу" из "Цюриха" только прошлым летом и довольно неплохо проявил себя, хотя и не смог предотвратить вылет "белых" из Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.

Ньонто вызывает высокий интерес у клубов Премьер-Лиги, однако пока "Лидс" блокирует отъезд Вильфреда и настаивает, что 19-летний итальянец не продается.

Сам Ньонто не собирается выступать в Чемпионшипе. Как сообщает The Athletic, Вильфред отказался участвовать в матчах "Лидса" и подал прошение о трансфере, чем весьма разозлил фанатов клуба с "Элланд Роуд".

Наиболее серьезный интерес к Ньонто проявляет "Эвертон", который готов вернуться с улучшенным предложением после того, как "Лидс" отклонил "оффер" мерсисайдского клуба в 25 миллионов фунтов.

Вильфред Ньонто


Метки Лидс, Ньонто

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 374

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 19.08.2023 15:18 # takernotagiver
    Понять его можно. Игрок сборной Италии все-таки. Тем более, когда есть предложения от других клубов

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  2. takernotagiver 19.08.2023 15:14 # takernotagiver
    "Я не хотеть играть в чемпионшипе")))))

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  3. suddenly 19.08.2023 15:08 # suddenly
    Болельщики Лидса расисты :)

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