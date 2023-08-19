Нападающий "Лидса" Вильфред Ньонто подал прошение о трансфере, требуя отпустить его из клуба.

Ньонто присоединился к "Лидсу" из "Цюриха" только прошлым летом и довольно неплохо проявил себя, хотя и не смог предотвратить вылет "белых" из Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.



Ньонто вызывает высокий интерес у клубов Премьер-Лиги, однако пока "Лидс" блокирует отъезд Вильфреда и настаивает, что 19-летний итальянец не продается.



Сам Ньонто не собирается выступать в Чемпионшипе. Как сообщает The Athletic, Вильфред отказался участвовать в матчах "Лидса" и подал прошение о трансфере, чем весьма разозлил фанатов клуба с "Элланд Роуд".



Наиболее серьезный интерес к Ньонто проявляет "Эвертон", который готов вернуться с улучшенным предложением после того, как "Лидс" отклонил "оффер" мерсисайдского клуба в 25 миллионов фунтов.



