"Челси" близок к покупке Джордже Петровича

"Челси" близок к покупке голкипера клуба МЛС "Нью-Инглэнд Революшн" Джордже Петровича.

"Челси" потребовался еще один голкипер после того, как Кепа Аррисабалага отправился в аренду в "Реал", оставив первого номера Роберта Санчеса без дублера.



По информации The Athletic, на эту роль "Челси" собирается пригласить Петровича. "Синие" уже сделали свое предложение насчет 23-летнего голкипера сборной Сербии.



Ожидается, что Петрович, считающийся одним из лучших голкиперов в МЛС, обойдется "Челси" в 15 миллионов долларов (11.8 млн. фунтов).



Петрович сыграл 48 матчей за "Нью-Инглэнд Революшн" после своего перехода в 2022 году, когда он был приглашен на место уехавшего в "Арсенал" Мэтта Тернера.



По итогам прошлого сезона Петрович занял второе место в голосовании на лучшего голкипера МЛС, хотя прибыл посреди кампании и сыграл только 21 из 34 матчей. Также Джордже был включен в сборную всех звезд МЛС 2023 года.



До отъезда в Америку Петрович выступал на родине за "Чукарички".