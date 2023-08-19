"Челси" близок к покупке Джордже Петровича
"Челси" близок к покупке голкипера клуба МЛС "Нью-Инглэнд Революшн" Джордже Петровича.
"Челси" потребовался еще один голкипер после того, как Кепа Аррисабалага отправился в аренду в "Реал", оставив первого номера Роберта Санчеса без дублера.
По информации The Athletic, на эту роль "Челси" собирается пригласить Петровича. "Синие" уже сделали свое предложение насчет 23-летнего голкипера сборной Сербии.
Ожидается, что Петрович, считающийся одним из лучших голкиперов в МЛС, обойдется "Челси" в 15 миллионов долларов (11.8 млн. фунтов).
Петрович сыграл 48 матчей за "Нью-Инглэнд Революшн" после своего перехода в 2022 году, когда он был приглашен на место уехавшего в "Арсенал" Мэтта Тернера.
По итогам прошлого сезона Петрович занял второе место в голосовании на лучшего голкипера МЛС, хотя прибыл посреди кампании и сыграл только 21 из 34 матчей. Также Джордже был включен в сборную всех звезд МЛС 2023 года.
До отъезда в Америку Петрович выступал на родине за "Чукарички".
19.08.2023 14:00
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Последние комментарии:
До отъезда в Америку Петрович выступал на родине за "Чукчарички".
Источник: http://fapl.ru/posts/102250/?c=1
почти родной
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Это не профиль игрока Блэкси. Разве что на тотальную банку, за неграми подтирать полы.
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Давайте теперь всяких ноунеймов в клуб приглашать как Калбасяу XD
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Слонина оказалась тухлой. Нужен Петрович)
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Белый на трансфере! дисасите, хейтеры =))
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