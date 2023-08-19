"Челси" близок к покупке Джордже Петровича

Джордже Петрович "Челси" близок к покупке голкипера клуба МЛС "Нью-Инглэнд Революшн" Джордже Петровича.

"Челси" потребовался еще один голкипер после того, как Кепа Аррисабалага отправился в аренду в "Реал", оставив первого номера Роберта Санчеса без дублера.

По информации The Athletic, на эту роль "Челси" собирается пригласить Петровича. "Синие" уже сделали свое предложение насчет 23-летнего голкипера сборной Сербии.

Ожидается, что Петрович, считающийся одним из лучших голкиперов в МЛС, обойдется "Челси" в 15 миллионов долларов (11.8 млн. фунтов).

Петрович сыграл 48 матчей за "Нью-Инглэнд Революшн" после своего перехода в 2022 году, когда он был приглашен на место уехавшего в "Арсенал" Мэтта Тернера.

По итогам прошлого сезона Петрович занял второе место в голосовании на лучшего голкипера МЛС, хотя прибыл посреди кампании и сыграл только 21 из 34 матчей. Также Джордже был включен в сборную всех звезд МЛС 2023 года.

До отъезда в Америку Петрович выступал на родине за "Чукарички".


Метки Нью-Инглэнд Революшн, Петрович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 678

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 19.08.2023 15:00 # chelsea-69
    До отъезда в Америку Петрович выступал на родине за "Чукчарички".


    Источник: http://fapl.ru/posts/102250/?c=1

    почти родной

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  2. flamic 19.08.2023 14:58 # flamic
    Это не профиль игрока Блэкси. Разве что на тотальную банку, за неграми подтирать полы.

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  3. s8menn 19.08.2023 14:35 # s8menn
    Давайте теперь всяких ноунеймов в клуб приглашать как Калбасяу XD

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  4. takernotagiver 19.08.2023 14:26 # takernotagiver
    Слонина оказалась тухлой. Нужен Петрович)

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  5. sellman 19.08.2023 14:01 # sellman
    Белый на трансфере! дисасите, хейтеры =))

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