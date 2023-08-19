Рэднапп — о трансфере Кейна в "Баварию": "Один из самых смелых переходов для игрока Премьер-Лиги"

Харри Кейн Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп похвалил нападающего Харри Кейна за смелое решение перейти в "Баварию".

В прошлый уикенд сага вокруг будущего Кейна, наконец, закончилась. Харри оставил "Тоттенхэм", за который он играл 14 лет, и перешел в "Баварию".

В прошлом Кейна нередко критиковали за то, что он отдает предпочтение индивидуальным наградам, нежели командным, и Рэднаппу кажется, что своим переходом Харри ответил таким людям.

"Когда Харри Кейн не перешел в "Манчестер Сити" пару лет назад, люди долгое время обвиняли его в недостатке амбиций".

"Но это один из самых смелых переходов, что я когда-либо видел в исполнении игрока Премьер-Лиги".

"Бавария" всегда в центре внимания людей. Это один из крупнейших клубов в мире".

"Игроков там воспринимают королями, они стараются выигрывать каждый трофей, они стараются приглашать лучших игроков. Это отличный переход для него. Это удивило многих людей, но я думаю, это захватывающий переход для него", — цитирует Рэднаппа Daily Mail.


Метки Бавария, Кейн, Рэднапп, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 456



Поиск: