Рэднапп — о трансфере Кейна в "Баварию": "Один из самых смелых переходов для игрока Премьер-Лиги"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп похвалил нападающего Харри Кейна за смелое решение перейти в "Баварию".

В прошлый уикенд сага вокруг будущего Кейна, наконец, закончилась. Харри оставил "Тоттенхэм", за который он играл 14 лет, и перешел в "Баварию".



В прошлом Кейна нередко критиковали за то, что он отдает предпочтение индивидуальным наградам, нежели командным, и Рэднаппу кажется, что своим переходом Харри ответил таким людям.



"Когда Харри Кейн не перешел в "Манчестер Сити" пару лет назад, люди долгое время обвиняли его в недостатке амбиций".



"Но это один из самых смелых переходов, что я когда-либо видел в исполнении игрока Премьер-Лиги".



"Бавария" всегда в центре внимания людей. Это один из крупнейших клубов в мире".



"Игроков там воспринимают королями, они стараются выигрывать каждый трофей, они стараются приглашать лучших игроков. Это отличный переход для него. Это удивило многих людей, но я думаю, это захватывающий переход для него", — цитирует Рэднаппа Daily Mail.