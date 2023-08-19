МЮ, вероятно, уже никого не купит в остатке лета

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед", вероятно, закончил с приобретениями в это трансферное окно.

После того, как "Юнайтед" приобрел нападающего Расмуса Хейлунда у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов, появились слухи, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг все еще планирует пригласить полузащитника и центрального защитника.

В то же время было понятно, что дальнейшие приобретения зависят от продаж, а пока "Юнайтед" удалось лишь отправить Фреда в "Фенербахче" за 13 млн. фунтов.

Харри Магуайр и Скотт Мактоминей, насчет которых "Юнайтед" тоже был готов выслушать предложения, с высокой вероятностью останутся на "Олд Траффорд", а значит "дьяволы" едва ли смогут позволить себе кого-либо еще, сообщает Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2023 12:00

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  1. didier-11 19.08.2023 13:00 # didier-11
    Еще топарю эвансу контракт дадут …кто еще нужен

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  2. quavo 19.08.2023 12:52 # quavo
    Вдб опять ебучего лицезреть. Жаль амрабат очень нужен еще

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