МЮ, вероятно, уже никого не купит в остатке лета

"Манчестер Юнайтед", вероятно, закончил с приобретениями в это трансферное окно.

После того, как "Юнайтед" приобрел нападающего Расмуса Хейлунда у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов, появились слухи, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг все еще планирует пригласить полузащитника и центрального защитника.



В то же время было понятно, что дальнейшие приобретения зависят от продаж, а пока "Юнайтед" удалось лишь отправить Фреда в "Фенербахче" за 13 млн. фунтов.



Харри Магуайр и Скотт Мактоминей, насчет которых "Юнайтед" тоже был готов выслушать предложения, с высокой вероятностью останутся на "Олд Траффорд", а значит "дьяволы" едва ли смогут позволить себе кого-либо еще, сообщает Sky Sports.