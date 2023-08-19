Клопп: "Эндо очень похож на Лавиа и Кайседо"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его новичок Ватару Эндо очень похож на Ромео Лавиа с Мойсесом Кайседо, хотя и стоит в разы дешевле.
Проиграв борьбу "Челси" за Лавиа и Кайседо, "Ливерпуль" все же нашел себе опорника — "красные" купили у "Штутгарта" Эндо за 16.2 млн. фунтов. Примечательно, что все эти события случились в течение одной недели.
И хотя некоторые фанаты скептично настроены в отношении Эндо, Клопп убежден, что 30-летний японец мало в чем уступает двум игрокам, которые не пожелали переходить в "Ливерпуль".
"Я абсолютно рад, что мы заполучили Ватару в свою команду. Я сам из Германии и много смотрю Бундеслигу, поэтому я знаю его с момента его перехода в "Штутгарт", и мне он сразу понравился там".
"Он слегка является игроком позднего созревания, и когда он переходил в "Штутгарт", многие люди уже тогда говорили, что он слишком стар, но я считаю по-другому. Мне он всегда нравился".
"Конечно, последняя неделя была сложной, это несомненно, но когда у тебя есть проблема, ты можешь либо остаться со своей проблемой, либо найти решение, и я более чем рад получить решение".
"Если сравнивать их (Эндо, Кайседо и Лавиа) с футбольной точки зрения, то они игроки очень похожего профиля и похожи по занимаемой позиции".
"Он действительно хороший игрок. Он 178 сантиметров роста, но он прыгает до потолка, он хорош в воздухе, он обожает вступать в единоборства при оборонительной игре, он технически очень умен, когда нужно прикрыть нужные зоны и игроков".
"Также он обладает большим сердцем и желанием — это очень хорошее сочетание, поэтому я очень счастлив", — цитирует Клоппа talkSPORT.
19.08.2023 11:00
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ФСГ аут !
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Клопп знает как оскорбить азиата.
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нахуя Клопп так лижет жопу обосравшемуся руководству клуба?
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что-то не увидел инфу про его возраст (30 лет челу). его внатуре клопп сравнил с футболистами, у которых вся карьера впереди?
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Похож тем, что играет на той же позиции?
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Ахаха лузерка
показали что деньги есть 111 и 60 лямов предлагали, но потратили всего 17 ахахах просто ссут в открытую на своих подзалюпников
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)))) именно, похож!ремастер?
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