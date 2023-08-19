Клопп: "Эндо очень похож на Лавиа и Кайседо"

Ватару Эндо Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его новичок Ватару Эндо очень похож на Ромео Лавиа с Мойсесом Кайседо, хотя и стоит в разы дешевле.

Проиграв борьбу "Челси" за Лавиа и Кайседо, "Ливерпуль" все же нашел себе опорника — "красные" купили у "Штутгарта" Эндо за 16.2 млн. фунтов. Примечательно, что все эти события случились в течение одной недели.

И хотя некоторые фанаты скептично настроены в отношении Эндо, Клопп убежден, что 30-летний японец мало в чем уступает двум игрокам, которые не пожелали переходить в "Ливерпуль".

"Я абсолютно рад, что мы заполучили Ватару в свою команду. Я сам из Германии и много смотрю Бундеслигу, поэтому я знаю его с момента его перехода в "Штутгарт", и мне он сразу понравился там".

"Он слегка является игроком позднего созревания, и когда он переходил в "Штутгарт", многие люди уже тогда говорили, что он слишком стар, но я считаю по-другому. Мне он всегда нравился".

"Конечно, последняя неделя была сложной, это несомненно, но когда у тебя есть проблема, ты можешь либо остаться со своей проблемой, либо найти решение, и я более чем рад получить решение".

"Если сравнивать их (Эндо, Кайседо и Лавиа) с футбольной точки зрения, то они игроки очень похожего профиля и похожи по занимаемой позиции".

"Он действительно хороший игрок. Он 178 сантиметров роста, но он прыгает до потолка, он хорош в воздухе, он обожает вступать в единоборства при оборонительной игре, он технически очень умен, когда нужно прикрыть нужные зоны и игроков".

"Также он обладает большим сердцем и желанием — это очень хорошее сочетание, поэтому я очень счастлив", — цитирует Клоппа talkSPORT.


Метки Кайседо, Клопп, Лавиа, Ливерпуль, Челси, Эндо

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 843

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Последние комментарии:




  1. vals1702 19.08.2023 11:58 # vals1702
    ФСГ аут !

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  2. alexomck 19.08.2023 11:19 # alexomck
    Клопп знает как оскорбить азиата.

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  3. beatboy 19.08.2023 11:17 # beatboy
    нахуя Клопп так лижет жопу обосравшемуся руководству клуба?

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  4. ar7em 19.08.2023 11:13 # ar7em
    что-то не увидел инфу про его возраст (30 лет челу). его внатуре клопп сравнил с футболистами, у которых вся карьера впереди?

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  5. suddenly 19.08.2023 11:13 # suddenly
    Похож тем, что играет на той же позиции?

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  6. meshuggah 19.08.2023 11:09 # meshuggah
    Ахаха лузерка
    показали что деньги есть 111 и 60 лямов предлагали, но потратили всего 17 ахахах просто ссут в открытую на своих подзалюпников

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  7. makeewadim 19.08.2023 11:03 # makeewadim
    )))) именно, похож!ремастер?

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