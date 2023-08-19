Клопп: "Эндо очень похож на Лавиа и Кайседо"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его новичок Ватару Эндо очень похож на Ромео Лавиа с Мойсесом Кайседо, хотя и стоит в разы дешевле.

Проиграв борьбу "Челси" за Лавиа и Кайседо, "Ливерпуль" все же нашел себе опорника — "красные" купили у "Штутгарта" Эндо за 16.2 млн. фунтов. Примечательно, что все эти события случились в течение одной недели.



И хотя некоторые фанаты скептично настроены в отношении Эндо, Клопп убежден, что 30-летний японец мало в чем уступает двум игрокам, которые не пожелали переходить в "Ливерпуль".



"Я абсолютно рад, что мы заполучили Ватару в свою команду. Я сам из Германии и много смотрю Бундеслигу, поэтому я знаю его с момента его перехода в "Штутгарт", и мне он сразу понравился там".



"Он слегка является игроком позднего созревания, и когда он переходил в "Штутгарт", многие люди уже тогда говорили, что он слишком стар, но я считаю по-другому. Мне он всегда нравился".



"Конечно, последняя неделя была сложной, это несомненно, но когда у тебя есть проблема, ты можешь либо остаться со своей проблемой, либо найти решение, и я более чем рад получить решение".



"Если сравнивать их (Эндо, Кайседо и Лавиа) с футбольной точки зрения, то они игроки очень похожего профиля и похожи по занимаемой позиции".



"Он действительно хороший игрок. Он 178 сантиметров роста, но он прыгает до потолка, он хорош в воздухе, он обожает вступать в единоборства при оборонительной игре, он технически очень умен, когда нужно прикрыть нужные зоны и игроков".



"Также он обладает большим сердцем и желанием — это очень хорошее сочетание, поэтому я очень счастлив", — цитирует Клоппа talkSPORT.