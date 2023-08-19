Пакета шокирован расследованием FA

Лукас Пакета Полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета категорически отрицает подозрения насчет нарушений запрета на ставки в букмекерских конторах.

Накануне стало известно, что FA начала свое расследование в отношении Пакеты, и это, вероятно, поставит крест на надеждах Лукаса перейти в "Манчестер Сити" этим летом.

Предполагается, что речь идет о ставках, которые Пакета мог сделать у себя на родине в Бразилии на желтые карточки, полученные другими игроками против Лукаса.

По информации Sky Sports, Пакета оказался шокирован такого рода подозрениями и категорически отрицает, что сам делал ставки.

Также накануне Пакета был исключен из числа игроков, которые приглашены в сборную Бразилии на предстоящие матчи в отборе к Чемпионату Мира. 25-летний "молотобоец" получит время, "чтобы уладить свои проблемы".

BBC добавляет, что участие в описанном выше расследование также принимает ФИФА.


Метки FA, Вест Хэм, Пакета, ставки

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2023 09:00

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  1. redwhitegun 19.08.2023 09:37 # redwhitegun
    Посмотрел момент, о котором идет речь. Его, скорее всего накажут) Даже не зная предыстории, этот фол выглядит очень странно, тем более для Пакета)

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