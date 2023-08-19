Клопп доволен трансферным окном "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что доволен работой своего клуба в это трансферное окно, но по-прежнему открыт к дальнейшим приобретением.
Этим летом "Ливерпуль" пережил свое самое масштабное обновление состава с момента, как Клопп пришел в клуб в 2015 году.
"Ливерпуль" совершил уже три приобретения, подписав Ватару Эндо, Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера. Клопп готов купить кого-нибудь еще, но отпускать больше никого не собирается.
"Окно все еще открыто, а пока это так, практически всякое может случиться".
"Что касается расставаний, то ничего уже не случится. Для приобретений еще есть время, поэтому давайте посмотрим".
"Сидя здесь в данный момент, я по-настоящему доволен нашим трансферным окном. Я знаю, как думают футбольные фанаты, и я знаю, что они предпочли бы подписать игрока за 110 миллионов фунтов, 150 миллионов фунтов или вроде того. Это мило, но в конце концов поле имеет одинаковые размеры для всех. Игрок не вырастет от своей цены — скорее, наоборот".
"Мы продолжим наблюдать, мы продолжим искать, мы продолжим стараться изо всех сил, и мы должны принимать лучшие решения для этого клуба", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
19.08.2023 08:00
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Пересмотрел всех, кого связывали с Ливерпулем.
Эндо впечатлил, настоящий боец. Надеюсь, он не станет вторым Рагнаром Клаваном, которого статистически признавали недооцененным в Германии игроком.
Гравенберх далеко не опорник, чистый ЦПЗ.
Дукуре приятно впечатлил. Агрессивный, жёсткий, неуступчивый, отборы на любом участке поля. То, что действительно нужно. В матче с Челси такого игрока явно не хватало. Буду рад, если Ливерпуль остановится на нём.
Запал Андре из Бразилии. Понятное дело, что ему нужно адаптироваться, но можно за небольшую по нынешним меркам сумму до 30 миллионов докупить его в ростер и дать игроку адаптироваться без давления.
В общем, буду рад покупке Дукуре и Андре.
Тюрам и Коне меня так не впечатлили.
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КНЯЗЬ!!!
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