Клопп доволен трансферным окном "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что доволен работой своего клуба в это трансферное окно, но по-прежнему открыт к дальнейшим приобретением.

Этим летом "Ливерпуль" пережил свое самое масштабное обновление состава с момента, как Клопп пришел в клуб в 2015 году.



"Ливерпуль" совершил уже три приобретения, подписав Ватару Эндо, Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера. Клопп готов купить кого-нибудь еще, но отпускать больше никого не собирается.



"Окно все еще открыто, а пока это так, практически всякое может случиться".



"Что касается расставаний, то ничего уже не случится. Для приобретений еще есть время, поэтому давайте посмотрим".



"Сидя здесь в данный момент, я по-настоящему доволен нашим трансферным окном. Я знаю, как думают футбольные фанаты, и я знаю, что они предпочли бы подписать игрока за 110 миллионов фунтов, 150 миллионов фунтов или вроде того. Это мило, но в конце концов поле имеет одинаковые размеры для всех. Игрок не вырастет от своей цены — скорее, наоборот".



"Мы продолжим наблюдать, мы продолжим искать, мы продолжим стараться изо всех сил, и мы должны принимать лучшие решения для этого клуба", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.