Гвардиола опасается, что Де Брюйне вернется только в 2024 году

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опасается, что полузащитник Кевин Де Брюйне вернется на футбольное поле только в 2024 году.

В пятницу Де Брюйне лично подтвердил через социальные сети, что перенес операцию на задней поверхности бедра, травму которой он получил в матче первого тура Премьер-Лиги против "Бернли".



Ранее назывались разные сроки насчет возвращения 32-летнего бельгийца в строй, однако Гвардиола ориентируется на период до пяти месяцев и, учитывая это, задумывается о выходе на трансферный рынок.



"Он пропустит четыре или пять месяцев. Из-за травм мы не в лучшем своем состоянии. Это нормально, и мы приспособили некоторые вещи, но главное, что с нашим духом все в порядке".



"Есть игроки, которые незаменимы. Когда мы обращаемся на трансферный рынок, то это не для того, чтобы заменить Кевина".



"Кевин вернется в январе, феврале. Он будет с нами в следующем сезоне и далее, до конца своего контракта, или мы его еще продлим".



"Это не copy-paste. Но, возможно, нам кто-нибудь потребуется. Возможно, нет. Посмотрим. Мы разговариваем, и давайте посмотрим, что будет", — цитирует Гвардиолу ESPN.



