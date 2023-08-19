2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 19 августа, пятью поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — БРЕНТФОРД 17:00



"Фулхэм" может впервые выиграть два первых матча сезона в высшем дивизионе с 29-й попытки. Со старта прошлой кампании Премьер-Лиги "Брентфорд" 15 раз сыграл вничью — больше всех. "Дачники" могут похвастать только одной победой в семи последних встречах с "пчелами" в чемпионате (2 ничьи, 4 поражения).



Полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья может вернуться на футбольное поле после травмы плеча. У Александара Митровича повреждение лодыжки.



Защитник "Брентфорда" Бен Ми под вопросом из-за проблем с икроножной мышцей. Матиас Йенсен оправился после растяжения бедра, выздоровел и Фрэнк Оньека.



ЛИВЕРПУЛЬ — БОРНМУТ 17:00



"Ливерпуль" не проигрывает первый домашний матч сезона Премьер-Лиги с поражения 1:2 от "Челси" в 2003 году. "Борнмут" не знает побед уже пять поединков чемпионата кряду (1 ничья, 4 поражения). "Вишенки" ни разу не выиграли в шести выездах к "красным" в рамках чемпионата (1 ничья, 5 поражений), включая поражение 9:0 на "Энфилде" год назад.



Полузащитники "Ливерпуля" Тиаго Алькантара и Стефан Байчетич возобновили тренировки. Дебюта Ватару Эндо придется подождать.



Защитник "Борнмута" Ллойд Келли восстановился после травмы, полученной в предсезонный период. Алекс Скотт, Адам Смит, Льюис Кук, Маркус Тавернье, Райан Фредерикс и Данго Уаттара остаются в лазарете.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРАЙТОН 17:00



С момента своего возвращения в Премьер-Лигу в 2018 году "Вулверхэмптон" ни разу не побеждал в первом домашнем матче сезона (3 ничьи, 2 поражения). В прошлой кампании "Брайтон" забивал в 18 из 19 выездных матчей чемпионата, сделав исключение лишь с "Брентфордом" в октябре 2022 (2:0). "Чайки" выиграли все три последние встречи с "волками" в Премьер-Лиге, забив 12 голов.



Стартовый состав "Вулверхэмптона" может остаться неизменным относительно поражения 1:0 от "Манчестер Юнайтед" в понедельник.



После небольшой травмы в заявку "Брайтона" может вернуться Адам Уэбстер. Адам Лаллана залечил бедро. Тарик Лэмпти набирает форму на тренировках.





ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Прошлый сезон "Тоттенхэм" начал с пяти домашних побед кряду в Премьер-Лиге, но в оставшихся 14 матчах на своем стадионе выиграл лишь семь раз (1 ничья, 6 поражений). В прошлой кампании Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" потерпел восемь поражений на выезде, и это повторение клубного антирекорда. "Шпоры" одержали только одну победу в девяти последних встречах с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге — 1:6 на "Олд Траффорд" в октябре 2020.



Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро оправился после травмы головы. Фрэйзер Форстер, Родриго Бентанкур, Брайан Хиль и Райан Сессеньон играть по-прежнему не готовы.



Защитник "Юнайтед" Лисандро Мартинес в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Вулверхэмптона". Том Хитон, Тирелл Маласиа, Кобби Майну и Амад Диалло травмированы.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — НЬЮКАСЛ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом веке "Манчестер Сити" лишь однажды проигрывал первый домашний матч сезона в рамках чемпионата — 2:5 против "Лестера" в 2020 году. В прошлом сезоне "Ньюкасл" одержал только одну победу в восьми поединках против других команд, финишировавших в топ-5. "Горожане" уступили лишь раз в 31 последней встрече с "сороками" в Премьер-Лиге (25 побед, 5 ничьих) — 2:1 на "Сент-Джеймс Парк" в январе 2019.



"Сити" будет лишен Джона Стоунса, Бернарду Силвы и Кевина Де Брюйне. Рубен Диаш под вопросом из-за недавнего подозрения на сотрясение.



"Ньюкасл" не может рассчитывать на Эмиля Крафта, Хавьера Манкильо и Джо Уиллока.