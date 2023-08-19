"Астон Вилла" арендовала Дзаньоло

"Астон Вилла" взяла в аренду полузащитника "Галатасарая" и сборной Италии Николо Дзаньоло.

По информации BBC, "Вилла" заплатит "Галатасараю" 4.25 млн. фунтов за сезон аренды 24-летнего Дзаньоло.



Затем, если будут соблюдены определенные условия, "Вилла" будет обязана выкупить Николо за 19.2 млн. фунтов плюс 13.2 млн. фунтов в виде бонусов.



Дзаньоло, на счету которого 13 матчей за итальянскую сборную, присоединился к "Галатасараю" только в феврале, но уже успел выиграть титул турецкой лиги.



Аренда Дзаньоло поможет команде Унаи Эмери справиться с потерей Эмилиано Буэндиа, который в преддверии старта нового сезона получил серьезную травму колена.



Бывший игрок "Ромы" становится четвертым новичком "Виллы" этим летом после Пау Торреса, Юри Тилеманса и Муссы Диаби.



"Я очень рад оказаться здесь. Когда (спортивный директор "Виллы") Мончи позвонил мне, я не мог дождаться, когда окажусь здесь и сыграю свои первые минуты в футболке этого удивительного клуба".



"Астон Вилла" — одна из лучших команд в Англии и Премьер-Лиге. Я хочу играть и показать свое мастерство".



"Унаи Эмери — один из лучших тренеров в мире. И для меня это большая возможность показать свое мастерство. А для команды это шанс добиться больших вещей", — сообщил новый 22-й номер "Виллы" Villla TV.



