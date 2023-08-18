"Челси" вступил в борьбу за Ивана Фреснеду

"Челси" вступил в борьбу за правого защитника "Реал Вальядолид" Ивана Фреснеду.

Ранее в пятницу "Челси" подтвердил, что Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра. По словам главного тренера "синих" Маурисио Почеттино, его капитан пропустит "недели".



Одновременно с этим, утверждает ESPN, "Челси" обратил свой взор на Фреснеду, который будет готов рассмотреть такую возможность, если его переход в "Барселону" сорвется.



Фреснеда еще несколько недель назад дал зеленый свет на переход в "Барселону", однако клуб с "Ноу Камп" до сих пор колеблется насчет приобретения 18-летнего испанца.



Главный тренер "Барселоны" Хави предпочел бы подписать более опытного крайнего защитника — вроде Жоау Канселу из "Манчестер Сити". В то же время новоиспеченный спортивный директор Деку отдает предпочтение Фреснеде.



Для "Челси" не составило бы труда заплатить 8-10 миллионов евро, которые вылетевший из Ла Лиги в прошлом сезоне "Реал Вальядолид" ожидает выручить за свое юное дарование, которое также вызывает интерес у "Вест Хэма", "Спортинга", "Порту" и "Бенфики".