"Челси" интересуется Балоганом

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Фоларину Балогану.

Обладая Габриэлем Жезусом, Эдди Нкетиа и Каем Хаверцем впереди, главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов отпустить из клуба Балогана.



Однако "канониры" весьма высоко оценили Фоларина, установив за 22-летнего игрока сборной США цену в 50 миллионов фунтов.



По информации Sky Sports, неожиданным претендентом на Балогана в концовке трансферного окна может стать "Челси", который задумывается об усилении нападения в свете травмы Кристофера Нкунку.



Балоган соответствует тому профилю молодых и талантливых игроков, как предпочитает покупать "Челси" при своих новых владельцах, однако пока "синие" не выдвигали свое предложение насчет Фоларина.