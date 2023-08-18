"Челси" интересуется Балоганом
"Челси" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Фоларину Балогану.
Обладая Габриэлем Жезусом, Эдди Нкетиа и Каем Хаверцем впереди, главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов отпустить из клуба Балогана.
Однако "канониры" весьма высоко оценили Фоларина, установив за 22-летнего игрока сборной США цену в 50 миллионов фунтов.
По информации Sky Sports, неожиданным претендентом на Балогана в концовке трансферного окна может стать "Челси", который задумывается об усилении нападения в свете травмы Кристофера Нкунку.
Балоган соответствует тому профилю молодых и талантливых игроков, как предпочитает покупать "Челси" при своих новых владельцах, однако пока "синие" не выдвигали свое предложение насчет Фоларина.
18.08.2023 21:00
Просмотров: 424
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
У Боэли коварный план купить всех футболистов в мире, тогда никто не будет играть против Челси и они победят
(ответить)
Хочу чтоб Челси его купил. Арсенал его недостоин. Он добротный игрок.
И наконец Челси отстранят от еврокубков))) оттуда сразу убежит Кайседо.)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий