"Челси" интересуется Балоганом

Фоларин Балоган "Челси" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Фоларину Балогану.

Обладая Габриэлем Жезусом, Эдди Нкетиа и Каем Хаверцем впереди, главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов отпустить из клуба Балогана.

Однако "канониры" весьма высоко оценили Фоларина, установив за 22-летнего игрока сборной США цену в 50 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, неожиданным претендентом на Балогана в концовке трансферного окна может стать "Челси", который задумывается об усилении нападения в свете травмы Кристофера Нкунку.

Балоган соответствует тому профилю молодых и талантливых игроков, как предпочитает покупать "Челси" при своих новых владельцах, однако пока "синие" не выдвигали свое предложение насчет Фоларина.


Метки Арсенал, Балоган, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. barmaglotik 18.08.2023 21:38 # barmaglotik
    У Боэли коварный план купить всех футболистов в мире, тогда никто не будет играть против Челси и они победят

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  2. mansoor 18.08.2023 21:03 # mansoor
    Хочу чтоб Челси его купил. Арсенал его недостоин. Он добротный игрок.
    И наконец Челси отстранят от еврокубков))) оттуда сразу убежит Кайседо.)))

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