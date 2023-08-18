Пакету подозревают в нарушениях запрета на ставки

FA ведет расследование в отношении полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты по поводу возможных нарушений запрета на ставки.

Этим летом Пакета стал трансферной целью для "Манчестер Сити", однако в пятницу появилась информация, что переход Лукаса к "горожанам" маловероятен.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, главная причина, почему Пакета не перейдет в "Сити", заключается вовсе не в цене 25-летнего бразильца.



Дело в том, что над Пакетой нависла угроза многомесячной дисквалификации, которой Лукас будет наказан, если подозрения насчет нарушений запрета на ставки подтвердятся.



Только в прошлом сезоне Ассоциация дисквалифицировала нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни на восемь месяцев за 232 нарушения запрета на ставки.



Добавим, Пакета прибыл в "Вест Хэм" только прошлым летом, будучи купленным у "Лиона" за 51 миллион фунтов.