Пакету подозревают в нарушениях запрета на ставки
FA ведет расследование в отношении полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты по поводу возможных нарушений запрета на ставки.
Этим летом Пакета стал трансферной целью для "Манчестер Сити", однако в пятницу появилась информация, что переход Лукаса к "горожанам" маловероятен.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, главная причина, почему Пакета не перейдет в "Сити", заключается вовсе не в цене 25-летнего бразильца.
Дело в том, что над Пакетой нависла угроза многомесячной дисквалификации, которой Лукас будет наказан, если подозрения насчет нарушений запрета на ставки подтвердятся.
Только в прошлом сезоне Ассоциация дисквалифицировала нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни на восемь месяцев за 232 нарушения запрета на ставки.
Добавим, Пакета прибыл в "Вест Хэм" только прошлым летом, будучи купленным у "Лиона" за 51 миллион фунтов.
18.08.2023 20:00
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