Тен Хаг рад, что Магуайр остается, и хочет сохранить Эванса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рад, что защитник Харри Магуайр остается в клубе.

Ранее в августе "Юнайтед" принял предложение "Вест Хэма" в 30 миллионов фунтов о покупке Магуайра, однако переговоры затянулись, и "молотобойцы" завершили свой интерес к Харри.



Других претендентов на Магуайра на горизонте нет, поэтому Харри с высокой вероятностью никуда не уйдет. И хотя это оказывает прямое влияние на трансферные планы Тен Хага, Эрик рад остаться с самым богатым защитником в мире.



"Я не знаю, как идет процесс. Я лишь знаю, что Харри — наш игрок, и я рад, что он здесь. Нам всегда нужен хороший состав".



"Мы обладаем четырьмя хорошими центральными защитниками, с учетом Люка Шоу — пятью. Нам нужно это, потому что мы можем сыграть 50-60 матчей в этом сезоне".



"Все игроки вызываются в свои сборные, у нас плотный календарь, поэтому я очень рад, что Харри Магуайр здесь. Он должен сражаться за свое место, как и каждый в составе. Мы строим команду, имея по два варианта на каждой позиции, но это необходимость".



"Есть ли у него реальные шансы играть регулярно? Это зависит от него. Он знает, что я ожидаю от него. Он способен на это, и я много раз говорил вам прежде, что он обладает способностями для этого, поэтому теперь ему нужно показать это".



"Это вопрос характера. Он должен быть убедителен и играть свою роль. У него есть все способности для этого, так что это зависит от него", — цитирует Тен Хага Sky Sports.



Также Тен Хаг заявил, что хочет сохранить 35-летнего Джонни Эванса, который предсезонную подготовку провел с "Юнайтед".



"Ситуация Харри Магуайра на это не влияет. Посмотрим, что случится. Мы ведем переговоры, и когда у нас будут новости, мы объявим, как и всегда. На этот месяц у Джонни есть контракт".



"Да, я бы хотел сохранить его, иначе переговоров бы не было", — добавил Тен Хаг.