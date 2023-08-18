Переход Пакеты в "Сити" маловероятен

Трансфер полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты в "Манчестер Сити" находится на грани срыва.

"Сити" находится в поисках усиления атакующей игры после того, как Рияд Махрез уехал в Саудовскую Аравию, а Кевин Де Брюйне надолго загремел в лазарет.



Пакета считается целью номер один "Сити" среди игроков созидательного плана, однако осведомленный источник сообщил Sky Sports, что Лукаса с вероятностью в 90 процентов не будет на "Этихад".



И хотя сам Пакета открыт к переходу в "Сити", "Вест Хэм" не хочет продавать Лукаса и не нуждается в деньгах после того, как выручил 105 миллионов фунтов за Деклана Райса.



Кроме того, до закрытия трансферного окна остается всего две недели, и "Вест Хэм" чувствует, что просто не успеет найти адекватную замену 25-летнему бразильцу.



Сейчас у Пакеты остается еще четыре года по контракту с "Вест Хэмом", который купил его у "Лиона" за 51 млн. фунтов год назад.



Контракт Пакеты предусматривает отступные в 85 млн. фунтов, но активировать этот пункт можно будет только со следующего лета.



Источник отмечает, что агенты, участвующие в процессе переговоров, еще сохраняют надежду на заключение сделки, но "Сити" пока не выдвигал своих предложений по Пакете.