Тайлер Адамс направляется в "Борнмут"

Полузащитник "Лидса" Тайлер Адамс продолжит карьеру в "Борнмуте", который согласился выплатить за него 20 миллионов фунтов.

Как известно, контракт Адамса позволяет ему покинуть "Лидс" за фиксированную сумму в 20 млн. фунтов, потому что клуб с "Элланд Роуд" покинул Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона.



На прошлой неделе соответствующий пункт актировал "Челси", а Адамс, по слухам, успел пройти медобследование, но в последний момент сделка сорвалась.



Тем не менее, Адамс все же покидает "Лидс". Как сообщает Sky Sports, теперь действующий до следующего вторника пункт о выкупе активировал "Борнмут".



Теперь 24-летний капитан сборной США направляется к "вишенкам", чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта.