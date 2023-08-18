Тайлер Адамс направляется в "Борнмут"

Тайлер Адамс Полузащитник "Лидса" Тайлер Адамс продолжит карьеру в "Борнмуте", который согласился выплатить за него 20 миллионов фунтов.

Как известно, контракт Адамса позволяет ему покинуть "Лидс" за фиксированную сумму в 20 млн. фунтов, потому что клуб с "Элланд Роуд" покинул Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона.

На прошлой неделе соответствующий пункт актировал "Челси", а Адамс, по слухам, успел пройти медобследование, но в последний момент сделка сорвалась.

Тем не менее, Адамс все же покидает "Лидс". Как сообщает Sky Sports, теперь действующий до следующего вторника пункт о выкупе активировал "Борнмут".

Теперь 24-летний капитан сборной США направляется к "вишенкам", чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта.


Метки Адамс, Борнмут, Лидс

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2023 17:00

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