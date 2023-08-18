"Ливерпуль" объявил о покупке Ватару Эндо

"Ливерпуль" объявил о приобретении полузащитника "Штутгарта" Ватару Эндо за 16.2 млн. фунтов.

Эндо заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт и стал третьим новичком команды Юргена Клоппа этим летом после Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера, также полузащитников.



30-летний Эндо, который взял в "Ливерпуле" 3-й номер, провел четыре сезона в "Штутгарте", где за это время забил 15 голов в 133 матчах.



В карьере Эндо был еще один европейский клуб. Это "Сент-Трюйден" из Бельгии, где Ватару отыграл два сезона.



За сборную Японии Эндо провел 50 матчей, включая четыре на ЧМ-2022 в Катаре, где Ватару и партнеры добрались до 1/8 финала.



"Ливерпуль" обратился к варианту с 30-летним японцем по рекомендации своего нового спортивного директора Йорга Шмадтке после того, как упустил Ромео Лавиа и Мойсеса Кайседо.



"Я очень счастлив прямо сейчас, и я так взволнован своим переходом в этот большой клуб. Это удивительное ощущение, и это моя мечта. Я всегда мечтал выступать в Премьер-Лиге, и это один из крупнейших клубов в мире. Это исполнение мечты для меня".



"Это будет первый раз, когда я сыграю на "Энфилде". Мне не терпится сыграть на "Энфилде" перед фанатами "Ливерпуля".



"Я играю в качестве 6-го номера, и я больше оборонительный игрок. Думаю, я могу помочь этому клубу в оборонительных действиях, и я сделаю игру в центре поля организованной. Это моя работа", — сообщил Эндо.



