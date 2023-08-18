"Ливерпуль" объявил о покупке Ватару Эндо
"Ливерпуль" объявил о приобретении полузащитника "Штутгарта" Ватару Эндо за 16.2 млн. фунтов.
Эндо заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт и стал третьим новичком команды Юргена Клоппа этим летом после Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера, также полузащитников.
30-летний Эндо, который взял в "Ливерпуле" 3-й номер, провел четыре сезона в "Штутгарте", где за это время забил 15 голов в 133 матчах.
В карьере Эндо был еще один европейский клуб. Это "Сент-Трюйден" из Бельгии, где Ватару отыграл два сезона.
За сборную Японии Эндо провел 50 матчей, включая четыре на ЧМ-2022 в Катаре, где Ватару и партнеры добрались до 1/8 финала.
"Ливерпуль" обратился к варианту с 30-летним японцем по рекомендации своего нового спортивного директора Йорга Шмадтке после того, как упустил Ромео Лавиа и Мойсеса Кайседо.
"Я очень счастлив прямо сейчас, и я так взволнован своим переходом в этот большой клуб. Это удивительное ощущение, и это моя мечта. Я всегда мечтал выступать в Премьер-Лиге, и это один из крупнейших клубов в мире. Это исполнение мечты для меня".
"Это будет первый раз, когда я сыграю на "Энфилде". Мне не терпится сыграть на "Энфилде" перед фанатами "Ливерпуля".
"Я играю в качестве 6-го номера, и я больше оборонительный игрок. Думаю, я могу помочь этому клубу в оборонительных действиях, и я сделаю игру в центре поля организованной. Это моя работа", — сообщил Эндо.
18.08.2023 15:00
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Последние комментарии:
Посоветуйте телевизоры.
Нужно 4 телека. Один большой, где то до 1к баксов. ( 100 тысяч рублей)
1 маленький. И два средних размеров.
(ответить)
Апл русое6ная лига....
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Ебал свинорусов еще тогда когда это не было мейнстримом!
Я русоёб!!!
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ну будем посмотреть что за самурай приехал)
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Митома,Томиясу, Эндо. Всё больше японцев в АПЛ
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Джеймс аут на пару недель.
Пайдет
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На бумаге пенсы переплюнули раз дважды
На деле, посмотрим
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Топик! Будет шатать всех негров
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Сукааааа((((((
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оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
Дальше мой трансферный план таков : приходим к баварии и говорим " забирайте сыночка тухеля сперминга, вот вам еще 20 лямов и давайте нам мусиалу"
Дальше берем чмокаку, везет в амстер и просто тупо говорим, чтобы азамен кудуса нам выдали.
Ну а за бабки с холла и зиеха покупаем фелису. Профит.
Бизнескарси
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разъебочная прямиком из Японии приехала в АПЛ, а самое главное - это не негр. Мужик с капой играет, боец до мозга и костей, опытный и зрелый, то что нужно было и именно такого типа игрока я и ждал.
(ответить)
Пачиму фееликша ещё не подписали?
Они чё дурные, астера на фупле не читают?
(ответить)
Очередное дно пробили Калбасяу
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Японцы - ответственные и трудолюбивые, не то что негры-раздолбаи)
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Кстати, вопрос - этот японец похож на негра?
Да он более светлолицый чем многие русские алкаши.
У меня был в компании один Федя.. Вечно с черным лицом.
Хотя после баньки был светлый ))
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Габриэль Вейга нассал на Чавси и перешёл в Наполи)
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Пенсы е6ут вола.
Закрывайте фелиша, он и апз сыграет, и правого.
Ситуация там щас в напряге. 50+ бонусы и ехаем.
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Нкунку фелиш мудрик
Джексон
Представили?
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