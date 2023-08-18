"Ливерпуль" объявил о покупке Ватару Эндо

Ватару Эндо "Ливерпуль" объявил о приобретении полузащитника "Штутгарта" Ватару Эндо за 16.2 млн. фунтов.

Эндо заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт и стал третьим новичком команды Юргена Клоппа этим летом после Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера, также полузащитников.

30-летний Эндо, который взял в "Ливерпуле" 3-й номер, провел четыре сезона в "Штутгарте", где за это время забил 15 голов в 133 матчах.

В карьере Эндо был еще один европейский клуб. Это "Сент-Трюйден" из Бельгии, где Ватару отыграл два сезона.

За сборную Японии Эндо провел 50 матчей, включая четыре на ЧМ-2022 в Катаре, где Ватару и партнеры добрались до 1/8 финала.

"Ливерпуль" обратился к варианту с 30-летним японцем по рекомендации своего нового спортивного директора Йорга Шмадтке после того, как упустил Ромео Лавиа и Мойсеса Кайседо.

"Я очень счастлив прямо сейчас, и я так взволнован своим переходом в этот большой клуб. Это удивительное ощущение, и это моя мечта. Я всегда мечтал выступать в Премьер-Лиге, и это один из крупнейших клубов в мире. Это исполнение мечты для меня".

"Это будет первый раз, когда я сыграю на "Энфилде". Мне не терпится сыграть на "Энфилде" перед фанатами "Ливерпуля".

"Я играю в качестве 6-го номера, и я больше оборонительный игрок. Думаю, я могу помочь этому клубу в оборонительных действиях, и я сделаю игру в центре поля организованной. Это моя работа", — сообщил Эндо.

Ватару Эндо


Метки Ливерпуль, трансферы, Штутгарт, Эндо

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2419

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. burnley 18.08.2023 16:40 # burnley
    Посоветуйте телевизоры.

    Нужно 4 телека. Один большой, где то до 1к баксов. ( 100 тысяч рублей)

    1 маленький. И два средних размеров.

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  2. bembo 18.08.2023 16:37 # bembo
    Апл русое6ная лига....

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  3. barstreetboy 18.08.2023 16:34 # barstreetboy
    Ебал свинорусов еще тогда когда это не было мейнстримом!

    Я русоёб!!!

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  4. keremet 18.08.2023 16:32 # keremet
    ну будем посмотреть что за самурай приехал)

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  5. takernotagiver 18.08.2023 16:04 # takernotagiver
    Митома,Томиясу, Эндо. Всё больше японцев в АПЛ

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  6. bembo 18.08.2023 16:04 # bembo
    Джеймс аут на пару недель.
    Пайдет

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  7. beatles-red 18.08.2023 15:59 # beatles-red
    На бумаге пенсы переплюнули раз дважды
    На деле, посмотрим

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  8. redstyle 18.08.2023 15:57 # redstyle
    Топик! Будет шатать всех негров

    (ответить)

  9. bembo 18.08.2023 15:52 # bembo
    Клопп подтвердил, что колбасодаунам поводили по губам


    Юрген Клопп про переход Мойзеса Кайседо и Ромео Лавии в "Челси":

    "Мне нечего сказать. Таков трансферный рынок. Вы разговариваете с людьми в роде агентов, игроками и т.д., и иногда это срабатыаает, а иногда нет".

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  10. felix-the-cat 18.08.2023 15:51 # felix-the-cat
    Сукааааа((((((

    (ответить)

  11. slavaukraine 18.08.2023 15:46 # slavaukraine
    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  12. bembo 18.08.2023 15:45 # bembo
    Дальше мой трансферный план таков : приходим к баварии и говорим " забирайте сыночка тухеля сперминга, вот вам еще 20 лямов и давайте нам мусиалу"
    Дальше берем чмокаку, везет в амстер и просто тупо говорим, чтобы азамен кудуса нам выдали.


    Ну а за бабки с холла и зиеха покупаем фелису. Профит.
    Бизнескарси

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  13. bangladesh 18.08.2023 15:42 # bangladesh
    разъебочная прямиком из Японии приехала в АПЛ, а самое главное - это не негр. Мужик с капой играет, боец до мозга и костей, опытный и зрелый, то что нужно было и именно такого типа игрока я и ждал.

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  14. ian 18.08.2023 15:40 # ian
    Пачиму фееликша ещё не подписали?
    Они чё дурные, астера на фупле не читают?

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  15. s8menn 18.08.2023 15:40 # s8menn
    Очередное дно пробили Калбасяу

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  16. takernotagiver 18.08.2023 15:34 # takernotagiver
    Японцы - ответственные и трудолюбивые, не то что негры-раздолбаи)

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  17. zaeba1l 18.08.2023 15:31 # zaeba1l
    Кстати, вопрос - этот японец похож на негра?
    Да он более светлолицый чем многие русские алкаши.
    У меня был в компании один Федя.. Вечно с черным лицом.
    Хотя после баньки был светлый ))

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  18. takernotagiver 18.08.2023 15:29 # takernotagiver
    Габриэль Вейга нассал на Чавси и перешёл в Наполи)

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  19. bembo 18.08.2023 15:29 # bembo
    Пенсы е6ут вола.
    Закрывайте фелиша, он и апз сыграет, и правого.

    Ситуация там щас в напряге. 50+ бонусы и ехаем.

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  20. bembo 18.08.2023 15:24 # bembo
    Нкунку фелиш мудрик
    Джексон


    Представили?

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