"Челси" купил Ромео Лавиа

"Челси" объявил о приобретении полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.

Лавиа заключил с "Челси" контракт на семь лет, а трансфер Ромео оценивается в 58 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Лавиа провел в "Саутгемптоне" только один сезон, перебравшись к "святым" из "Манчестер Сити" за 10.5 млн. фунтов прошлым летом.



В своем единственном сезоне на "Сент-Мэри" Лавиа сыграл 34 матча во всех соревнованиях, но не смог предотвратить вылет "Саутгемптона" из Премьер-Лиги.



Заполучить Лавиа также хотел "Ливерпуль", который даже согласовал стоимость Ромео, но, как и Мойсес Кайседо, 19-летний бельгиец отверг "красных" и предпочел перейти в "Челси".



За "Сити" Лавиа сыграл всего два матча — один в Кубке Англии и один в Кубке Лиги. И сейчас "горожане" как бывший клуб Ромео получат 20 процентов (10.6 млн. фунтов) от гарантированной суммы в 53 млн. фунтов, согласованной "Саутгемптоном" и "Челси".



"Я по-настоящему рад присоединиться к "Челси" и стать частью этого захватывающего проекта. Это удивительный футбольный клуб с великой историей, и мне не терпится начать. Не могу дождаться знакомства со всеми своими новыми партнерами по команде и создать химию для достижения великих вещей вместе", — сообщил Лавиа.



