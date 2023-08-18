"Челси" купил Ромео Лавиа
"Челси" объявил о приобретении полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.
Лавиа заключил с "Челси" контракт на семь лет, а трансфер Ромео оценивается в 58 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.
Лавиа провел в "Саутгемптоне" только один сезон, перебравшись к "святым" из "Манчестер Сити" за 10.5 млн. фунтов прошлым летом.
В своем единственном сезоне на "Сент-Мэри" Лавиа сыграл 34 матча во всех соревнованиях, но не смог предотвратить вылет "Саутгемптона" из Премьер-Лиги.
Заполучить Лавиа также хотел "Ливерпуль", который даже согласовал стоимость Ромео, но, как и Мойсес Кайседо, 19-летний бельгиец отверг "красных" и предпочел перейти в "Челси".
За "Сити" Лавиа сыграл всего два матча — один в Кубке Англии и один в Кубке Лиги. И сейчас "горожане" как бывший клуб Ромео получат 20 процентов (10.6 млн. фунтов) от гарантированной суммы в 53 млн. фунтов, согласованной "Саутгемптоном" и "Челси".
"Я по-настоящему рад присоединиться к "Челси" и стать частью этого захватывающего проекта. Это удивительный футбольный клуб с великой историей, и мне не терпится начать. Не могу дождаться знакомства со всеми своими новыми партнерами по команде и создать химию для достижения великих вещей вместе", — сообщил Лавиа.
18.08.2023 14:00
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Последние комментарии:
Михайло, хуля спим? Там лфц топового казаха подписал?
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как мало для счастья надо
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Ветка порванных лyзepxyйцев официально открыта
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Какой-то сезон унижения лузерпуков
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Райс 7.01
Эндо 6.97
Кайседо 6.92
Дукуре 6.72
Лавия 6.56
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Сыграл за Сити всего 1 матч, будучи его воспитанником
Самый бесполезный воспитаник Сити = игрок Членси за 50
Вот он уровень ЩОЛСЕ
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Ватару Эндо - вот кого надо было подписывать
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и они же реально верят что топа урвали за копейки))
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чо братишки императоры, в принципе можно закругляться...максимум еще 2 трансфера, второй кипер и игрок в атаку на правый ФЛАНГ.
ЖДЕМ
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https://youtu.be/2PATEO4Uomk?t=22
cудя по этой нарезке пенсы наконец-то топаря купили
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Ливерпуль потерял одного болельщика. Пидоры ФСГ
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А зачем Менди продали? Он как раз подходил по цвету
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жесть конечно, Челси скупает всё что блестит, еврокубков в след году не видать
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Хуй знает что покажет в щели Кайседо, но за этого сопляка 60кк это пиздец....
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Кто этот 2pac?
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Ромео Лавиа
Источник: http://fapl.ru/posts/102231/?c=1
кто??
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Очередной бесполезный трансфер синей помойки
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Симпотные какашки на голове. Можно пожарить.
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Вторая струя на портовую помойку официально объявлена
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Челси" включил в сделку по Льюису Холлу процент от последующей продажи. Игрок пройдет медицинское обследование в "Ньюкасле" сегодня.
[Fabrizio Romano🥇]
35 лямов + процент с продажи!??? Гениальсииии
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