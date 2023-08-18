"Челси" купил Ромео Лавиа

Ромео Лавиа "Челси" объявил о приобретении полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа.

Лавиа заключил с "Челси" контракт на семь лет, а трансфер Ромео оценивается в 58 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Лавиа провел в "Саутгемптоне" только один сезон, перебравшись к "святым" из "Манчестер Сити" за 10.5 млн. фунтов прошлым летом.

В своем единственном сезоне на "Сент-Мэри" Лавиа сыграл 34 матча во всех соревнованиях, но не смог предотвратить вылет "Саутгемптона" из Премьер-Лиги.

Заполучить Лавиа также хотел "Ливерпуль", который даже согласовал стоимость Ромео, но, как и Мойсес Кайседо, 19-летний бельгиец отверг "красных" и предпочел перейти в "Челси".

За "Сити" Лавиа сыграл всего два матча — один в Кубке Англии и один в Кубке Лиги. И сейчас "горожане" как бывший клуб Ромео получат 20 процентов (10.6 млн. фунтов) от гарантированной суммы в 53 млн. фунтов, согласованной "Саутгемптоном" и "Челси".

"Я по-настоящему рад присоединиться к "Челси" и стать частью этого захватывающего проекта. Это удивительный футбольный клуб с великой историей, и мне не терпится начать. Не могу дождаться знакомства со всеми своими новыми партнерами по команде и создать химию для достижения великих вещей вместе", — сообщил Лавиа.

Ромео Лавиа


Метки Лавиа, Саутгемптон, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1510

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Последние комментарии:




  1. kipeloff89 18.08.2023 14:58 # kipeloff89
    Михайло, хуля спим? Там лфц топового казаха подписал?

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  2. ooaaaa 18.08.2023 14:55 # ooaaaa
    как мало для счастья надо

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  3. gucman 18.08.2023 14:54 # gucman
    Ветка порванных лyзepxyйцев официально открыта

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  4. division 18.08.2023 14:53 # division
    Какой-то сезон унижения лузерпуков

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  5. alexomck 18.08.2023 14:52 # alexomck
    Райс 7.01
    Эндо 6.97
    Кайседо 6.92
    Дукуре 6.72
    Лавия 6.56

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  6. largo-winch 18.08.2023 14:50 # largo-winch
    Сыграл за Сити всего 1 матч, будучи его воспитанником
    Самый бесполезный воспитаник Сити = игрок Членси за 50
    Вот он уровень ЩОЛСЕ

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  7. ratamahatta 18.08.2023 14:50 # ratamahatta
    Ватару Эндо - вот кого надо было подписывать

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  8. ugunner4 18.08.2023 14:32 # ugunner4
    и они же реально верят что топа урвали за копейки))

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  9. bembo 18.08.2023 14:29 # bembo
    чо братишки императоры, в принципе можно закругляться...максимум еще 2 трансфера, второй кипер и игрок в атаку на правый ФЛАНГ.
    ЖДЕМ

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  10. hammersmith 18.08.2023 14:27 # hammersmith
    https://youtu.be/2PATEO4Uomk?t=22

    cудя по этой нарезке пенсы наконец-то топаря купили

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  11. mansoor 18.08.2023 14:27 # mansoor
    Ливерпуль потерял одного болельщика. Пидоры ФСГ

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  12. ilovemanutd 18.08.2023 14:27 # ilovemanutd
    А зачем Менди продали? Он как раз подходил по цвету

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  13. umbriaco 18.08.2023 14:25 # umbriaco
    жесть конечно, Челси скупает всё что блестит, еврокубков в след году не видать

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  14. redwhitegun 18.08.2023 14:23 # redwhitegun
    Хуй знает что покажет в щели Кайседо, но за этого сопляка 60кк это пиздец....

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  15. ivan-tns 18.08.2023 14:20 # ivan-tns
    Кто этот 2pac?

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  16. hammersmith 18.08.2023 14:17 # hammersmith
    Ромео Лавиа

    Источник: http://fapl.ru/posts/102231/?c=1

    кто??

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  17. kos9k 18.08.2023 14:16 # kos9k
    Очередной бесполезный трансфер синей помойки

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  18. kukuruzko 18.08.2023 14:11 # kukuruzko
    Симпотные какашки на голове. Можно пожарить.

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  19. gucman 18.08.2023 14:10 # gucman
    Вторая струя на портовую помойку официально объявлена

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  20. bembo 18.08.2023 14:09 # bembo
    Челси" включил в сделку по Льюису Холлу процент от последующей продажи. Игрок пройдет медицинское обследование в "Ньюкасле" сегодня.

    [Fabrizio Romano&#129351;]

    35 лямов + процент с продажи!??? Гениальсииии

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