Клопп: "У нас не было шансов остановить Хендерсона и Фабиньо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб не мог помешать отъезду полузащитников Джордана Хендерсона и Фабиньо в Саудовскую Аравию.

В преддверии закрытия летнего трансферного окна "Ливерпуль" продолжает спешно искать усиление центра поля, что стало следствием незапланированных продаж Хендерсона в "Аль-Иттифак" и Фабиньо в "Аль-Иттихад".



По словам Клоппа, обоим его игрокам саудиты предложили такие огромные деньги, что Юрген не посмел блокировать эти трансферы.



"Это была особенная ситуация для нас. Контракт Бобби (Фирмино) истек, и он, конечно, мог отправиться, куда пожелает. Он просто сделал свой выбор, и это абсолютно нормально".



"Что касается Хендо и Фабиньо, то они пришли в мой кабинет, сели и рассказали мне об этом. Когда я узнал больше деталей насчет предлагаемых им условий, я понял, что у нас практически нет шансов остановить их".



"Финансовые условия этой лиги абсолютно исключительны. Я бы сказал, что у них почти нет ограничений. У каждого, кто может подписать Криштиану Роналду и платить ему зарплату, определенно нет ограничений".



"Я не знаю, до какой степени и как долго они собираются продолжать это. В конце концов Саудовская Аравия, как и Катар раньше, заинтересована в развитии своего футбола и своих игроков".



"А следовательно им придется ограничить свою лигу в некоторых отношениях, чтобы клубы не просто наполняли свой состав иностранцами. Будет интересно посмотреть за этим".



"Я пока не представляю, насколько финансовые усилия Саудовской Аравии изменят футбол, но некоторые вещи определенно изменятся", — сообщил Клопп Sport1.