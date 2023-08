Светская хроника за пятницу

"Челси" переключился с Майкла Олисе на Жереми Доку. Марио Лемина стал целью для "Ливерпуля". Джесси Лингард может вернуться в "Вест Хэм". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Челси" проявляет интерес к вингеру "Лиона" Брадли Баркола, которого также хочет ПСЖ. (RMC Sport)



"Челси" сам отказался от покупки вингера Майкла Олисе, когда "Кристал Пэлас" пригрозил соседям трибуналом. (Fabrizio Romano)



"Челси" сделал запрос насчет вингера "Ренна" Жереми Доку после того, как Майкл Олисе решил остаться в "Пэлас". (90min)



"Вест Хэм", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" тоже хотят Доку. (The Independent)



"Сити" и "Брайтон" сражаются за левого защитника "Боки Хуниорс" Валентина Барко. (Daily Mail)



Защитник "Сити" Жоау Канселу остается целью для "Барселоны", а также вызывает интерес у саудовских клубов. (The Athletic)



До конца лета защитник "Баварии" Бенжамен Павар должен сделать выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Интером". (L'Equipe)



Защитник "Челси" Трево Чалоба откажется от перехода в "Ноттингем Форест" в обмен на нападающего Бреннана Джонсона. (Evening Standard)



"Форест" оценивает Джонсона в 50 миллионов фунтов. (talkSPORT)



"Форест" хочет укрепить полузащиту и интересуется Ибраимом Сангаре из ПСЖ, Уилфридом Ндиди из "Лестера", Тайлером Адамсом из "Лидса", Флорентину Луишем из "Бенфики". (The Athletic)



Полузащитник "Вулверхэмптона" Марио Лемина находится на радаре у "Ливерпуля". (Foot Mercato)



Защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес стал целью для "Монако". (The Telegraph)



Вингер Джесси Лингард хорошо себя проявил на тренировках и может заслужить контракт в "Вест Хэме". (Sky Sports)



"Астон Вилла" согласовала аренду полузащитника "Галатасарая" Николо Дзаньоло с опцией выкупа за 22 млн. фунтов. (Express and Star)



Другое



35-летний нападающий Трой Дини стал игровым тренером "Форест Грин Роверс" из Лиги Два. (Daily Mail)



Принадлежащий "Ливерпулю" защитник Калвин Рэмси пропустит до двух месяцев из-за травмы. На этот сезон 20-летний игрок был отправлен в аренду в "Престон", за который до сих пор даже не дебютировал. (The Athletic)



Известная телеведущая Рэйчел Райли заявила, что перестанет болеть за "Юнайтед", если клуб реабилитирует нападающего Мейсона Гринвуда. (BBC)



Новичок "Челси" Роберт Санчес сменил игровой номер на 1-й. (Chelsea FC)