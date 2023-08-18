Уолкотт завершил игровую карьеру
Бывший вингер "Арсенала" и сборной Англии Тео Уолкотт объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет.
За свою профессиональную карьеру Уолкотт сыграл 397 матчей в Премьер-Лиге, забив 80 голов.
Будучи воспитанником "Саутгемптона", Уолкотт присоединился к "Арсеналу" в январе 2006 по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов, включая бонусы.
Вместе с "Арсеналом" Уолкотт выиграл три Кубка Англии и два Кубка Лиги. После расставания с "канонирами" в 2018 году Тео также выступал за "Эвертон" и снова за "Саутгемптон".
Контракт Уолкотта со "святыми" истек в конце июня. Ранее этим летом Тео сватали в "Борнмут" и "Рединг", однако ветеран решил повесить бутсы на гвоздь.
За сборную Англии Уолкотт провел 47 матчей, забив восемь голов. Тео сенсационно попал в заявку "трех львов" на Чемпионат Мира 2006 года и стал самым молодым дебютантом национальной команды в возрасте 17 лет и 75 дней.
18.08.2023 10:00
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КОРОЛЬ!
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поиграл в топ клубе только за счет любви Венгера к нему, а так, твердая середина. ни удара, ни паса, ни мозгов, онли убежать.
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Знатный ёбырь членси и петухов, жаль что больше ничем не запомнился.
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Что бы игрок, что не был, блеклая тень Бэйла.
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