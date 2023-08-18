Уолкотт завершил игровую карьеру

Тео Уолкотт Бывший вингер "Арсенала" и сборной Англии Тео Уолкотт объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 34 лет.

За свою профессиональную карьеру Уолкотт сыграл 397 матчей в Премьер-Лиге, забив 80 голов.

Будучи воспитанником "Саутгемптона", Уолкотт присоединился к "Арсеналу" в январе 2006 по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов, включая бонусы.

Вместе с "Арсеналом" Уолкотт выиграл три Кубка Англии и два Кубка Лиги. После расставания с "канонирами" в 2018 году Тео также выступал за "Эвертон" и снова за "Саутгемптон".

Контракт Уолкотта со "святыми" истек в конце июня. Ранее этим летом Тео сватали в "Борнмут" и "Рединг", однако ветеран решил повесить бутсы на гвоздь.

За сборную Англии Уолкотт провел 47 матчей, забив восемь голов. Тео сенсационно попал в заявку "трех львов" на Чемпионат Мира 2006 года и стал самым молодым дебютантом национальной команды в возрасте 17 лет и 75 дней.


Метки Арсенал, Саутгемптон, Уолкотт

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2023 10:00

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  1. pavlix76 18.08.2023 11:05 # pavlix76
    КОРОЛЬ!

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  2. easports 18.08.2023 10:51 # easports
    поиграл в топ клубе только за счет любви Венгера к нему, а так, твердая середина. ни удара, ни паса, ни мозгов, онли убежать.

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  3. gameboy 18.08.2023 10:29 # gameboy
    Знатный ёбырь членси и петухов, жаль что больше ничем не запомнился.

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  4. vagifspurs 18.08.2023 10:08 # vagifspurs
    Что бы игрок, что не был, блеклая тень Бэйла.

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