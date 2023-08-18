"Эвертон" обсуждает покупку Че Адамса

"Эвертон" ведет переговоры о покупке нападающего "Саутгемптона" Че Адамса за 12 миллионов фунтов.

27-летний Адамс забил 25 голов в Премьер-Лиге за свои четыре сезона в "Саутгемптоне", который оформил понижение в классе в мае.



"Эвертон" отчаянно нуждается в усилении нападения, потому что в 38 матчах прошлого сезона Премьер-Лиги "ириски" забили только 34 гола.



Как отмечает BBC, Адамс может стать уже пятым новичком команды Шона Дайча этим летом после Эшли Янга, Арно Данжумы, Джека Харрисона и Юссефа Шермити.



Добавим, в двух первых матчах этого сезона Чемпионшипа Адамс успел отличиться дважды за "святых", оба раза выходя на замену.