"Эвертон" обсуждает покупку Че Адамса
"Эвертон" ведет переговоры о покупке нападающего "Саутгемптона" Че Адамса за 12 миллионов фунтов.
27-летний Адамс забил 25 голов в Премьер-Лиге за свои четыре сезона в "Саутгемптоне", который оформил понижение в классе в мае.
"Эвертон" отчаянно нуждается в усилении нападения, потому что в 38 матчах прошлого сезона Премьер-Лиги "ириски" забили только 34 гола.
Как отмечает BBC, Адамс может стать уже пятым новичком команды Шона Дайча этим летом после Эшли Янга, Арно Данжумы, Джека Харрисона и Юссефа Шермити.
Добавим, в двух первых матчах этого сезона Чемпионшипа Адамс успел отличиться дважды за "святых", оба раза выходя на замену.
18.08.2023 09:00
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