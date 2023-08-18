Тухель не дал "Баварии" подписать Де Хеа

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель наложил вето на приглашение бывшего голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Напомним, Де Хеа остается без клуба с конца июня, когда истек его контракт с "Манчестер Юнайтед", который продлению сотрудничества с Давидом предпочел покупку Андре Онана у "Интера".



Ранее в августе Де Хеа связывали с переходом в "Реал", где он едва не оказался восемь лет назад. Однако испанский гранд отказался от приглашения Давида свободным агентом, предпочтя арендовать Кепу Аррисабалагу из "Челси".



С "Баварией" у Де Хеа тоже не сложилось, хотя Давид был открыт к переезду в Мюнхен. Как сообщает Sky Sport Germany, Тухель лично заблокировать переход 32-летнего испанца.



Тухель надеялся, что ему удастся переманить запасного голкипера "Манчестер Сити" Штефана Ортегу, но этому трансферу тоже не бывать. Как бы то ни было, "Бавария" рассчитывает на возвращение Мануэля Нойера в строй в ближайшие недели.