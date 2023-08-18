"Форест" сделал предложение по Юссуфу Фофана

"Ноттингем Форест" сделал предложение о покупке полузащитника "Монако" и сборной Франции Юссуфа Фофана.

По информации The Athletic, "Форест" в устной форме озвучил свою готовность заплатить за Фофана 35 миллионов евро (29.8 млн. фунтов) плюс бонусы.



Данное предложение соответствует тому, что "Монако" хочет за 24-летнего француза, который также интересен ряду других клубов.



В данный момент "Форест" уже ведет переговоры с представителями Фофана, который выступает за "Монако" после своего перехода из "Страсбура" в 2020 году.



В прошлом сезоне Юссуф сыграл 47 матчей за "Монако" во всех соревнованиях, забив два гола и отдав две результативные передачи.



За сборную Франции Фофана провел 10 матчей, включая шесть на ЧМ-2022 в Катаре.