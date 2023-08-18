"Челси" опасается, что Джеймс пропустит месяцы

Рис Джеймс "Челси" опасается, что защитник Рис Джеймс пропустит несколько месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Джеймс получил в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (1:1), продержавшись на поле "Стэмфорд Бридж" 74 минуты.

Изначально "синие" были оптимистичны насчет состояния здоровья Риса, а главный тренер Маурисио Почеттино и вовсе объяснил замену своего новоиспеченного капитана "усталостью".

Однако углубленное обследование показало, что Джеймс повредил заднюю поверхность бедра в пятый раз за два последних года, и на скорое возвращение 23-летнего англичанина в строй рассчитывать не приходится.

Восстановление после такого рода травмы занимает от нескольких недель до месяцев — например, Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" дополнительно ложится на операцию и пропустит до четырех месяцев.

Как сообщает The Guardian, в "Челси" опасаются худшего сценария и готовы к тому, что Джеймс пропишется в лазарете на месяцы, а справа в обороне в это время будет действовать 20-летний Мало Гюсто.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2023 06:00

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  1. hammersmith 18.08.2023 06:56 # hammersmith
    дососи дососет за него.

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  2. largo-winch 18.08.2023 06:37 # largo-winch
    Похой, Боэли купит нового Джеймса за 150 млн
    Камон КРАСИВО!!1

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  3. animadora 18.08.2023 06:06 # animadora
    Нахуй такой капитан калека.

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