"Челси" опасается, что Джеймс пропустит месяцы

"Челси" опасается, что защитник Рис Джеймс пропустит несколько месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Джеймс получил в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (1:1), продержавшись на поле "Стэмфорд Бридж" 74 минуты.



Изначально "синие" были оптимистичны насчет состояния здоровья Риса, а главный тренер Маурисио Почеттино и вовсе объяснил замену своего новоиспеченного капитана "усталостью".



Однако углубленное обследование показало, что Джеймс повредил заднюю поверхность бедра в пятый раз за два последних года, и на скорое возвращение 23-летнего англичанина в строй рассчитывать не приходится.



Восстановление после такого рода травмы занимает от нескольких недель до месяцев — например, Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" дополнительно ложится на операцию и пропустит до четырех месяцев.



Как сообщает The Guardian, в "Челси" опасаются худшего сценария и готовы к тому, что Джеймс пропишется в лазарете на месяцы, а справа в обороне в это время будет действовать 20-летний Мало Гюсто.