"Челси" опасается, что Джеймс пропустит месяцы
"Челси" опасается, что защитник Рис Джеймс пропустит несколько месяцев с травмой задней поверхности бедра.
Эту травму Джеймс получил в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (1:1), продержавшись на поле "Стэмфорд Бридж" 74 минуты.
Изначально "синие" были оптимистичны насчет состояния здоровья Риса, а главный тренер Маурисио Почеттино и вовсе объяснил замену своего новоиспеченного капитана "усталостью".
Однако углубленное обследование показало, что Джеймс повредил заднюю поверхность бедра в пятый раз за два последних года, и на скорое возвращение 23-летнего англичанина в строй рассчитывать не приходится.
Восстановление после такого рода травмы занимает от нескольких недель до месяцев — например, Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" дополнительно ложится на операцию и пропустит до четырех месяцев.
Как сообщает The Guardian, в "Челси" опасаются худшего сценария и готовы к тому, что Джеймс пропишется в лазарете на месяцы, а справа в обороне в это время будет действовать 20-летний Мало Гюсто.
18.08.2023 06:00
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дососи дососет за него.
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Похой, Боэли купит нового Джеймса за 150 млн
Камон КРАСИВО!!1
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Нахуй такой капитан калека.
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