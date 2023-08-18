Шестеро номинированы на звание Игрока Года по версии PFA

Награда PFA Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) объявила имена шести номинантов на звание Игрока Года.

Звание Игрока Года по версии PFA считается самой престижной индивидуальной наградой в английском футболе, потому что обладателя этой награды определяют сами игроки посредством голосования.

На сей раз игрокам было предложено проголосовать по периоду, совпадающему с сезоном 2022/23, в котором "Манчестер Сити" выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.

Поэтому среди номинантов "Сити" оказался представлен сразу тремя: нападающим Эрлингом Холандом, полузащитником Кевином Де Брюйне и защитником Джоном Стоунсом.

Дополняют шорт-лист PFA вингер Букайо Сака с полузащитником Мартином Эдегором из "Арсенала" и нападающий Харри Кейн, едва покинувший "Тоттенхэм".

За приз молодому Игроку Года по версии PFA поспорят Эрлинг Холанд ("Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Габриэль Мартинелли ("Арсенал"), Мойсес Кайседо ("Брайтон" / "Челси"), Эван Фергюсон ("Брайтон") и Джейкоб Рэмси ("Астон Вилла").

Обладатели обеих наград будут объявлены во время торжественной церемонии PFA 29 августа. Это будет юбилейная 50-я церемония.

Номинанты на звание Игрока Года по версии PFA

Номинанты на звание молодого Игрока Года по версии PFA


Метки PFA, награды

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2023 00:05

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  1. realfan 18.08.2023 00:15 # realfan
    Содержание статьи не соответствует действительности

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  2. electric 18.08.2023 00:09 # electric
    Орём!!!

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