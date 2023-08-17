Де Брюйне не удалось избежать операции

Кевин Де Брюйне Полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину Де Брюйне все же не удалось избежать операции на задней поверхности бедра.

Напомним, в матче первого тура Премьер-Лиги против "Бернли" у Де Брюйне случилось повторение травмы из финала Лиги Чемпионов против "Интера" в июне.

Де Брюйне продержался на "Терф Мур" только полтайма, до этого лишь отметившись выходом на замену в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала".

По информации бельгийского издания HLN, углубленное обследование и дополнительные медицинские тесты определили, что лучше всего будет решить проблему Кевина хирургическим путем.

Поэтому теперь 32-летний Де Брюйне возвращается на родину, чтобы перенести операцию, восстановление после которой займет три-четыре месяца.

Потеря Де Брюйне может заставить "Сити" обратиться на трансферный рынок. С переходом к "горожанам" связывают Лукаса Пакету из "Вест Хэма".


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 444



Поиск: