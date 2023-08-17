Саутгейта может заменить женщина во главе сборной Англии

Исполнительный директор FA Марк Баллингем заявил, что преемником Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии может стать женщина.

В данный момент английские фанаты находятся в ожидания воскресного финала женского Чемпионата Мира, в котором их девушки сыграют против испанок.



Выведя женскую сборную Англии в финал, главный тренер Сарина Вигман уже стала героем нации, и Баллингем допускает, что кто-нибудь вроде 53-летней нидерландки однажды займет место Саутгейта.



"Это вопрос того, кто лучше всего подходит для данной работы. Если лучше всех подходит женщина, то почему нет? Ты анализируешь пул кандидатов в определенное время. Думаю, ли я, что есть по-настоящему сильный, диверсифицированный пул мужчин и женщин для работы с каждой большой сборной? Нет. Думаю, это небольшой пул талант среди тех и других. Но мне не нравится настрой, что это обязательно должна быть женщина".



"Думаю, слегка неуважительно к нашим девушкам называть это (мужскую сборную Англии) работой более высокого уровня. Мы думаем, Сарина замечательно трудится, и мы надеемся, она продолжит делать это долгое время. Сарина может достичь всего, чего она хочет в футболе", — цитирует Баллингема Daily Mail.