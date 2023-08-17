"Брайтон" отказался от покупки Кудуса

"Брайтон" отказался от приобретения атакующего полузащитника "Аякса" Мохаммеда Кудуса, но тот все еще может перебраться в Премьер-Лигу.

В прошлом месяце Кудус оказался на пороге перехода в "Брайтон", однако игрок потребовал пункт об отступных в контракте, на что "чайки" не согласились.



На Кудуса все еще претендует "Вест Хэм", и "молотобойцы" готовы быть гибче при обсуждении условий личного контракта, сообщает The Independent.



Этим летом "Вест Хэм" уже приобрел полузащитников Эдсона Альвареса и Джеймса Уорд-Проуза, однако главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес по-прежнему хочу добавить в свою команду игрока атакующего плана.