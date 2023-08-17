"Брайтон" отказался от покупки Кудуса
"Брайтон" отказался от приобретения атакующего полузащитника "Аякса" Мохаммеда Кудуса, но тот все еще может перебраться в Премьер-Лигу.
В прошлом месяце Кудус оказался на пороге перехода в "Брайтон", однако игрок потребовал пункт об отступных в контракте, на что "чайки" не согласились.
На Кудуса все еще претендует "Вест Хэм", и "молотобойцы" готовы быть гибче при обсуждении условий личного контракта, сообщает The Independent.
Этим летом "Вест Хэм" уже приобрел полузащитников Эдсона Альвареса и Джеймса Уорд-Проуза, однако главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес по-прежнему хочу добавить в свою команду игрока атакующего плана.
17.08.2023 21:00
Просмотров: 77
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: